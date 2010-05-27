Электроэнергию из бытовых отходов впервые в Беларуси стали вырабатывать на полигоне Тростенец

Ежегодно столица избавляется от миллионов тонн мусора. Раньше он просто отравлял атмосферу. А сейчас вторсырье приносит реальную пользу городу. Ведь в «ароматы» свалки входит и газ метан – а это, оказывается, ценный источник энергии.

Эта установка способна зажечь окна в четырех тысячах квартир и избавить окрестности от неприятного запаха.

Вячеслав Шумкин, директор совместного предприятия:

– Объем отходов составляет, примерно, 20 миллионов кубометров, они в процессе анаэробного сбраживания выделяют метан. Наша установка его собирает через 37 газодреннажных колодцев. Протяженность трубопровода, примерно, четыре километра. Подается этот газ на газо-поршневую установку, которая и вырабатывает электрическую энергию. Дальше электроэнергию через трансформаторную подстанцию мы поставляем в сети Минскэнерго.

Первая очередь мощностью 1 мегаватт уже работает, через несколько недель запустят вторую, а к зимнему сезону подключат и третью. Это вполне обеспечит «светлое будущее» целому микрорайону. К слову, в Минске есть еще два места, где можно реализовать подобные проекты. Полигоны «Северный» и «Прудищи».

Доля альтернативной энергии в столице пока незначительна, но в ближайшем будущем вполне может стать весомой. Ведь только одна Тростенецкая установка готова за год выдать столько киловатт в час, сколько хватило бы одному человеку на 5 тысяч лет.

Ольга Юруть, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.