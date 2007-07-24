Электрические страсти

Одна из минских станций техобслуживания несколько лет проработала на ворованной энергии. В свое время её работники мелочиться не стали - нелегально подключились к Минскому автомобильному заводу. Криминальный кабель не подкачал, а вот сами сотрудники станции МАЗовские киловатты качали в двойном объеме. Но теперь на этой СТО будут работать не под двойным, а под тройным напряжением - туда сегодня наведался ОБЭП. По словам работников СТО, они сами обнаружили дополнительный источник питания одновременно с приходом правоохранителей.