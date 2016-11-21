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Экспортная выручка Ленинского района превысила 150 миллионов долларов

21 ноября 2016 17:29
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Новости Беларуси. На внешней экономике в Ленинском районе Минска заработали больше 150 миллионов долларов.

Наиболее крупные экспортные поставки – в 62 страны мира.

Больше десятка из них – новые рынки сбыта. Львиная доля отечественной продукции продается в Нидерландах, Турции, Греции, Корее, Гонконге. А вот наши основные торговые партнеры – Россия, Украина, Литва, Финляндия, Молдова. Вместе с тем, в районе отмечается рост строительных, компьютерных и прочих деловых услуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Их экспорт сегодня составляет свыше 40 миллионов долларов.

# Экономика # Фотофакт # Экспорт

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