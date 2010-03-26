Экспорт в стиле «латино»: выход географии сотрудничества за океан

Могилёвский автомобильный завод поставит в Венесуэлу 20 самосвалов. Машины, оборудованные системой нейтрализации газов и кондиционером ,будут работать в латиноамериканских шахтах и тоннелях. Все экспортные варианты техники уже собраны и в первой половине апреля будут отгружены в Венесуэлу.

В настоящее время в Могилеве готовят две бригады высококлассных специалистов. Они помогут венесуэльским операторам освоить технику в работе и проведут гарантийное обслуживание. Следующим шагом продвижения «железного товара» на американский континент станет открытие складов для реализации запчастей и автосервиса.

Здесь готовят венесуэльский заказ — металл уже выплавлен. 6 тысяч тонн стали ожидают, когда станут бесшовной трубой. Для выполнения контракта, заключённого Белорусским металлургическим заводом и Национальной нефтедобывающей компанией Венесуэлы, понадобится всего пару недель. До конца апреля труба будет отгружена. Нефтетрубы — новый для жлобинских металлургов продукт. Поэтому такой контракт для проводников «чёрного золота» может заблестеть выгодной перспективой.

Александр Санников, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям РУП «Белорусский металлургический завод:

Это наши первые поставки, и мы приложили все усилия на заводе, чтобы поступила труба хорошего качества и в срок, чтобы в дальнейшем рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество, чтобы мы пришли туда надолго и были уверены, что и наши дети будут работать на этом рынке.

Специализация этой страны — нефтедобыча, стоит ли ещё раз говорить о ее прибыльности. Но, чтобы подняться на ступень выше, нужно развивать производство и социальную сферу. Выстраивать Венесуэле перспективу экономическую помогает белорусское строительство. Именно белорусам доверили возведение заводов по производству техники и стройматериалов. И благодаря нашим специалистам здесь появятся жилые комплексы и агрогородки.

Анатолий Ничкасов, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Три крупных агроиндустриальных коммуны планируется создать с нашим участием. Нам доверили строительство жилья — пяти тысяч квартир в Маракае. Мы уже приступили к строительству завода по производству керамических изделий, керамического кирпича.

Основные объемы экспорта белорусской готовой продукции уходили к российскому потребителю. Во время мирового кризиса спрос на нашу продукцию снизился. Поэтому выход географии сотрудничества за океан очевидно выгоден.

Александр Готовский, заместитель директора по научной работе Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Чем больше рынков, тем больше возможностей для переориентации объёмов экспорта, тем более устойчиво наше социально-экономическое развитие, тем более обеспечена наша экономическая безопасность.

Частный капитал предприимчивых белорусов также за бизнес в стиле «латино». Наши малые предприятия готовы выполнять проекты в Бразилии и Венесуэле. Пока четкие механизмы такого сотрудничества не обозначены, но речь идет о строительстве и сельском хозяйстве.