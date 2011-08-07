Экспорт в Беларуси впервые за несколько лет обогнал импорт

Главное для Николая Мошкарова – чтобы все партнеры были на бизнес-связи. Правда, для первого зама маркетинг-директора кабинет – не совсем привычная декорация. Признается: работы сейчас столько, что в кожаном кресле долго не позаседаешь.

Николай Мошкаров, первый заместитель маркетинг-директора машиностроительного предприятия:

Всегда интересно для любого руководителя, тем более для маркетолога, когда работы становится больше и идет спрос на твою продукцию.

Больше работы – меньше техники на импровизированной выставке под открытым небом. В этом полугодии предприятию удалось увеличить экспорт в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2010-го, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Мошкаров:

Российские потребители поняли, что покупать такую машину гораздо выгоднее, чем обыкновенные погрузчики.

Всего за шесть месяцев на «Амкодоре» уже выехали на 41 экспортный миллион долларов. К примеру, такую технику и в Беларуси-то начали поставлять только в прошлом году, а машиной уже заинтересовались в России. Конечно, с соседями работать проще. Но чтобы оставаться на экономической волне, маркетологи забрасывают удочки в самые дальние гавани мирового бизнес-моря.

Николай Мошкаров:

Работаем сейчас по Северной, Южной Африке, Латинской Америке.

Ставим задачу, чтобы у нас доля экспорта составляла порядка 70 % от общего объема выпускаемой продукции.

Параллельно с увеличением экспорта здесь уменьшают долю импортных запчастей при производстве. Зарубежных составляющих с начала года здесь стало меньше почти на 5%.

Не так давно на предприятии впервые разработали 5-летний план продвижения продукции на рынки. Расписали не то что по цифрам, но даже по странам и моделям, какая машина и когда должна уехать в определенный уголок мира.

Экспортом в Россию занимается отдельное управление. За первые шесть месяцев 2011-го соответствующей продукции экспортировали больше, чем за весь прошлый год.

Евгений Косинов, заместитель начальника управления машиностроительного предприятия:

Технико-экономические показатели сравнимы с соответствующими показателями импортной техники, которая в полтора-два раза дороже. Окупаемость наших машин – не более 2,5 лет, в то время как импортных – 4 года.

На неделе итоги полугодия подводили не только на предприятиях, но и по стране в целом. Мнение экспертов на всех уровнях: экономика Беларуси начала движение в сторону сбалансированности. По результатам шести месяцев 2011-го, рост ВВП составил 111%, и впервые за несколько лет экспорту удалось обогнать импорт.

Роман Бродов, начальник Главного управления внешней экономической политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Год мы действительно ожидаем закончить с хорошим фундаментом для экономики на 2012 год — не только для субъектов хозяйствования, которые являются элементами национальной экономики, но и для самой макроэкономической ситуации в стране.

О стабилизации ситуации говорит и снижение розничного товарооборота, к примеру, по сравнению с маем почти на 20%. Люди перестали скупать спички, соль и сахар. Тем более что в магазинах снизили торговые надбавки и куда чаще стали делать скидки для покупателей.

Елена Глотько, заместитель заведующей секцией универсама:

На социально значимые товары мы не делаем никакой накрутки.

Для пенсионера Вячеслава Григорьевича политика одного из минских универсамов – как то же варенье – приятно и полезно. Предъявив пенсионное удостоверение, мужчина получает скидку. Причем система таких бонусов теперь работает во многих магазинах по всей стране.

Останавливаться не собираются и в этой компании. В сфере международных грузоперевозок конкуренция такая, что на тормоз лишний раз не нажмешь. Впрочем, здесь за первое полугодие 2011-го сумели не только сохранить, но и развить бизнес. Экспорт услуг увеличился практически вдвое.

Андрей Смоляр, директор транспортной компании:

Ситуация, которая у нас сейчас есть, для экспортеров дает плюсы, потому что снижается себестоимость продукции. Это надо использовать.

Прибыль здесь пускают на развитие производства, рекламу и создание комфортных условий для сотрудников. В компании подсчитали: на каждого работника приходится примерно 60 тысяч долларов экспортной выручки в год. Оборудовали при компании и спортзал. В то же время автопоездов в техническом штате стало на два десятка больше.

Елена Баранова, инженер по организации перевозок:

На данный момент у нас 25-30 машин в Германии. Одна в Берлине, одна — в Штутгарте.

«Уже к 2015 году, – делится планами Андрей Смоляр, – парк компании должен увеличиться с 80 до 200 автомобилей». Здесь же в перспективе появится логистический центр, а экспорт услуг фирмы всего через четыре года вырастет практически втрое. И все это, по мнению руководителя, абсолютно реально. Ведь начинал же он когда-то с трех подержанных машин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Смоляр:

У Беларуси вообще есть большой потенциал. В прошлом году всеми автотранспортными средствами нашей республики, а их у нас чуть более 8 тысяч, был обеспечен экспорт услуг на 670 миллионов долларов в год. Для сравнения: наши литовские коллеги с населением 3 миллиона обладают 22 тысячами таких автомобилей, а в Польше их 130 тысяч. Мы имеем потенциальную возможность потеснить наших европейских коллег. Сейчас у нас как раз таки есть возможность для развития.