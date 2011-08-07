Экспорт в Беларуси впервые за несколько лет обогнал импорт

Николай Мошкаров, первый заместитель маркетинг-директора машиностроительного предприятия:
Всегда интересно для любого руководителя, тем более для маркетолога, когда работы становится больше и идет спрос на твою продукцию.
Больше работы – меньше техники на импровизированной выставке под открытым небом. В этом полугодии предприятию удалось увеличить экспорт в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2010-го, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Мошкаров:
Российские потребители поняли, что покупать такую машину гораздо выгоднее, чем обыкновенные погрузчики.
Всего за шесть месяцев на «Амкодоре» уже выехали на 41 экспортный миллион долларов. К примеру, такую технику и в Беларуси-то начали поставлять только в прошлом году, а машиной уже заинтересовались в России. Конечно, с соседями работать проще. Но чтобы оставаться на экономической волне, маркетологи забрасывают удочки в самые дальние гавани мирового бизнес-моря.
Николай Мошкаров:
Работаем сейчас по Северной, Южной Африке, Латинской Америке.
Ставим задачу, чтобы у нас доля экспорта составляла порядка 70 % от общего объема выпускаемой продукции.
Параллельно с увеличением экспорта здесь уменьшают долю импортных запчастей при производстве. Зарубежных составляющих с начала года здесь стало меньше почти на 5%.
Не так давно на предприятии впервые разработали 5-летний план продвижения продукции на рынки. Расписали не то что по цифрам, но даже по странам и моделям, какая машина и когда должна уехать в определенный уголок мира.
Экспортом в Россию занимается отдельное управление. За первые шесть месяцев 2011-го соответствующей продукции экспортировали больше, чем за весь прошлый год.
Евгений Косинов, заместитель начальника управления машиностроительного предприятия:
Технико-экономические показатели сравнимы с соответствующими показателями импортной техники, которая в полтора-два раза дороже. Окупаемость наших машин – не более 2,5 лет, в то время как импортных – 4 года.
На неделе итоги полугодия подводили не только на предприятиях, но и по стране в целом. Мнение экспертов на всех уровнях: экономика Беларуси начала движение в сторону сбалансированности. По результатам шести месяцев 2011-го, рост ВВП составил 111%, и впервые за несколько лет экспорту удалось обогнать импорт.
Роман Бродов, начальник Главного управления внешней экономической политики Министерства экономики Республики Беларусь:
Год мы действительно ожидаем закончить с хорошим фундаментом для экономики на 2012 год — не только для субъектов хозяйствования, которые являются элементами национальной экономики, но и для самой макроэкономической ситуации в стране.
О стабилизации ситуации говорит и снижение розничного товарооборота, к примеру, по сравнению с маем почти на 20%. Люди перестали скупать спички, соль и сахар. Тем более что в магазинах снизили торговые надбавки и куда чаще стали делать скидки для покупателей.
Елена Глотько, заместитель заведующей секцией универсама:
На социально значимые товары мы не делаем никакой накрутки.
Для пенсионера Вячеслава Григорьевича политика одного из минских универсамов – как то же варенье – приятно и полезно. Предъявив пенсионное удостоверение, мужчина получает скидку. Причем система таких бонусов теперь работает во многих магазинах по всей стране.
Останавливаться не собираются и в этой компании. В сфере международных грузоперевозок конкуренция такая, что на тормоз лишний раз не нажмешь. Впрочем, здесь за первое полугодие 2011-го сумели не только сохранить, но и развить бизнес. Экспорт услуг увеличился практически вдвое.
Андрей Смоляр, директор транспортной компании:
Ситуация, которая у нас сейчас есть, для экспортеров дает плюсы, потому что снижается себестоимость продукции. Это надо использовать.
Прибыль здесь пускают на развитие производства, рекламу и создание комфортных условий для сотрудников. В компании подсчитали: на каждого работника приходится примерно 60 тысяч долларов экспортной выручки в год. Оборудовали при компании и спортзал. В то же время автопоездов в техническом штате стало на два десятка больше.
Елена Баранова, инженер по организации перевозок:
На данный момент у нас 25-30 машин в Германии. Одна в Берлине, одна — в Штутгарте.
«Уже к 2015 году, – делится планами Андрей Смоляр, – парк компании должен увеличиться с 80 до 200 автомобилей». Здесь же в перспективе появится логистический центр, а экспорт услуг фирмы всего через четыре года вырастет практически втрое. И все это, по мнению руководителя, абсолютно реально. Ведь начинал же он когда-то с трех подержанных машин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Андрей Смоляр:
У Беларуси вообще есть большой потенциал. В прошлом году всеми автотранспортными средствами нашей республики, а их у нас чуть более 8 тысяч, был обеспечен экспорт услуг на 670 миллионов долларов в год. Для сравнения: наши литовские коллеги с населением 3 миллиона обладают 22 тысячами таких автомобилей, а в Польше их 130 тысяч. Мы имеем потенциальную возможность потеснить наших европейских коллег. Сейчас у нас как раз таки есть возможность для развития.