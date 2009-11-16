Экспорт нефтепродуктов будет увеличен более чем вдвое

Поставки за рубеж превысят семь миллионов тонн.

Международный рынок будет охвачен максимально. В частности, сейчас обсуждается вопрос об открытии дочерней структуры Белорусской нефтяной компании в Украине. Северные регионы этой страны — традиционные потребители наших нефтепродуктов.

К слову, созданное ранее дочернее предприятие в Лондоне и представительство в Польше помогли продвижению белорусских нефтепродуктов.

Николай Василевич, заместитель генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания»:

- Мы за последний год достаточно серьезно нарастили объемы нефтепродуктов на близлежащих рынках. Планируется поставка непосредственно сетям АЗС, эффективность этого чувствуется. Кроме того, мы планируем максимально использовать дочерние компании.

О перспективах развития белорусского нефтяного сектора экономики говорят 17 ноября в Минске бизнесмены и банкиры из разных стран. Особое внимание — новым конкурентоспособным видам продукции. Один из актуальных вопросов — развитие альтернативных торговых маршрутов. Это уже третий подобный форум в Минске. Такие встречи помогают наладить эффективные торговые связи и укрепить имидж Беларуси на международном рынке.