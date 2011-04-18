Экспорт калийных удобрений будет расти, что позволит Белорусской калийной компании занять почти половину мирового рынка удобрений

Об этом стало известно на встрече Президента Александра Лукашенко с бизнесменом Сулейманом Керимов. Он является совладельцем российского «Уралкалия».

Речь шла о перспективах развития Белорусской калийной компании. Ее создали в 2005, чтобы уйти от посредников при продаже хлористого калия. БКК взаимодействует и с российским производителем удобрений. О том, как развивать бизнес, говорили на встрече. Тем более, что за последнее время произошло слияние «Уралкалия» и «Сильвинита» – еще одного крупного производителя.

В прошлом году на экспорте калия БКК заработала больше 3,5 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это не предел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это объединение, конечно, – революция на калийном рынке в мире, потому что, если наш замысел реализуется, то примерно половину всего калийного рынка будет контролировать наша компания.

Во-первых, это повышает капитализацию и «Уралкалия», и «Беларуськалия». Во-вторых, это положительно скажется на ценах на калийные удобрения в пользу производителя этих удобрений. Поэтому эта консолидация нам всем на пользу.

Это повод для приятного разговора. Тем более, что как производство калийных удобрений, так и цена в последние месяцы на них растет. Эта положительная динамика не может нас не радовать. Тем более, нас, Беларусь, поскольку нам сегодня очень нужна валюта, и эти валютные поступления продолжаются.