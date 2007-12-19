Экспорт и инвестиции - главные экономические приоритеты 2008 года

Но это программа минимум. Напомним, что после совещания у главы государства 13 ноября Правительство приняло на себя повышенные обязательства. Например, увеличение валового внутреннего продукта должно составить 11%.
В 2008-м Беларусь сохранит верность ранее выбранной модели экономического развития. В приоритетах - социальная политика. Запланирован рост пенсий и зарплат, реальные денежные доходы населения увеличатся на 9-10%. А строители сделают акцент на ввод жилья, и впервые превысят рубеж в пять миллионов квадратных метров.