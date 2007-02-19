Экспорт должен превышать импорт

Внешнеторговый баланс страны в этом году должен быть положительным. Планируется, что объем белорусского экспорта превысит импорт, как минимум, на 500 миллионов долларов. Об этом заявил Александр Лукашенко 19 февраля, принимая с отчетом премьер-министра страны Сергея Сидорского и председателя правления Национального банка Петра Прокоповича.

В прошлом году сальдо внешнеэкономической деятельности республики было отрицательным. Президент жестко спросил за невыполнение его поручения и потребовал, чтобы в нынешнем году этот важнейший показатель социально-экономического развития страны был выполнен. Правительством и Национальным банком разработана совместная программа мер по решению этой задачи. Сегодня она поддержана главой государства.

Каждое предприятие должно проводить эффективную внешнеэкономическую политику. В этом году темпы прироста экспорта должны превышать темпы прироста импорта не менее чем на 5 процентных пунктов. Это будет главным результатом работы предприятий, министерств и ведомств страны. Правительство и Национальный банк намерены контролировать выполнение поставленных задач.

Сегодня же глава государства принял с докладом председателя Комитета государственного контроля Беларуси. Зенон Ломать сообщил Александру Лукашенко об итогах работы Комитета в прошлом году и основных направлениях деятельности в нынешнем.

Порядочность и справедливость должны быть главным принципом работы контролирующего ведомства. Таково неизменное требование главы государства. В прошлом году проведено около 13 тысяч проверок. В бюджет страны поступило более 300 миллиардов рублей. В нынешнем году Комитет намерен усилить контроль над выполнением ряда госпрограмм, среди которых - импортозамещение, возрождение и развитие села. Под пристальным контролем будут и предприниматели.