Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай вырос в 1,5 раза

Новости Беларуси. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай в первом полугодии вырос в полтора раза и составил 156 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продали больше мяса птицы и говядины, традиционной молочки, соевого и рапсового масла, шоколада. Начаты первые отгрузки сахара, крахмала, картофельных чипсов, а также готовых изделий из рыбы. По итогам первого полугодия Китай на втором месте после России среди стран – импортеров белорусских продовольственных товаров.