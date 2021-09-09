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Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай вырос в 1,5 раза

09 сентября 2021 15:59
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Новости Беларуси. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай в первом полугодии вырос в полтора раза и составил 156 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай вырос в 1,5 раза-1

Продали больше мяса птицы и говядины, традиционной молочки, соевого и рапсового масла, шоколада. Начаты первые отгрузки сахара, крахмала, картофельных чипсов, а также готовых изделий из рыбы. По итогам первого полугодия Китай на втором месте после России среди стран – импортеров белорусских продовольственных товаров.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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