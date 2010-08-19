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Экспорт белорусского зерна, льноволокна и рапсового масла будет регулировать специальная постоянно действующая комиссия

19 августа 2010 11:56
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Как сообщили сегодня в Минсельхозподе Беларуси, потребности внутреннего рынка в этих видах сельскохозяйственной продукции обеспечены полностью. При этом засуха в странах Евросоюза, СНГ и Китае вызвала увеличение спроса на зерно и продукты его переработки в ближнем и дальнем зарубежье. Это повлечет рост экспортных поставок. Задача комиссии — не допустить дефицита на внутреннем рынке.
# Экономика

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