Экспорт белорусских товаров за рубеж должен устойчиво превышать импорт

Для осуществления этой задачи правительством намечен на 2007 год ряд мероприятий по реализации Национальной программы развития экспорта.В том числе - налаживание производства новых товаров, в которых заинтересованы зарубежные потребители. Будет продолжено внедрение международных стандартов на предприятиях, планируется расширение товаропроводящей сети организаций-экспортеров. Особое внимание - расширению экспорта белорусских услуг, потому что материальные и финансовые затраты в этих случаях минимальны, а денежные поступления могут быть значительными. Предусматриваются также конкретные мероприятия по созданию и развитию системы кредитования и страхования экспорта. План мероприятий по реализации Национальной программы развития экспорта разработан Министерством иностранных дел на основе предложений отраслевых министерств, концернов и других органов госуправления.