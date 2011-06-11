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Эксперты: Вводимые ограничения позволят Беларуси защитить собственные экономические интересы и интересы своих граждан

11 июня 2011 16:41
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Несмотря на рост цен на внутреннем рынке, некоторые белорусские товары все равно значительно дешевле импортных аналогов.

Алексей Беляев, политолог:
Сегодня ни одно государство мира не может оставить экономические процессы, происходящие у него внутри, на самотек. В данном случае, когда политические решения принимаются, их главная цель – защита собственных граждан, в первую очередь.
Республика Беларусь экспортирует нефтепродукты. Они облагаются достаточно высокими пошлинами и внутри Беларуси, и внутри Евросоюза. Для крупных потребителей цена на этот товар совершенно другая. То есть, она значительно выше.

Михаил Балашевич, политолог:
Естественно, защита внутреннего рынка – это необходимая и неизбежная мера. И в настоящее время без нее, конечно, не обойтись, если вывоз топлива становится стандартным бизнесом. К такой практике прибегают многие страны. Когда создается дефицит товаров, то другого выхода нет. Поэтому мы вынуждены временно защищать внутренний рынок.

# Экономика # Белоруссия

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