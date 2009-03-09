Эксперты Всемирного банка прибывают в Минск

Речь пойдет о предоставлении нашей стране займа в 125 миллионов долларов.Ранее правительство Беларуси одобрило привлечение этого займа: деньги пойдут на реализацию проекта по энергосбережению, переоборудование в ТЭЦ районных котельных Борисова и Могилева, а также еще четырех коммунальных объектов в малых городах. Ожидается, что соглашение об этом займе одобрят на заседании Совета директоров Всемирного банка уже летом. Во время нынешнего визита эксперты оценят также ход выполнения других проектов, для которых наша страна привлекала заемные средства банка.