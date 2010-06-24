Эксперты: три дня войны обошлись «Газпрому» в потерю капитализации в 4,5 миллиарда долларов

Хозяйственный спор, ставший, по сути, газовой войной, которую российский монополист «Газпром», с подачи российских властей, вел против Беларуси, по мнению большинства экспертов, исчерпал себя. А вот вопросы, поднятые в ходе этого конфликта, остались и даже напротив, их количество за несколько последних дней заметно выросло.

Рассматривая начало газо-психологической атаки российского монополиста на Республику Беларусь, многие аналитики недоуменно пожимают плечами в ответ на вопрос о формальных ее причинах. Ведь если называть вещи своими именами, повода для конфликта великодержавной компании и суверенного государства попросту не было. Задолженность, из-за которой «Газпром» пошел на открытое противостояние со своим долговременным и надежным партнером Беларусью, по данным самого «Газпрома», составляла всего лишь 187 миллионов долларов. При этом стоит вспомнить, что газовый долг Молдовы в 2009 был равен 2,2 миллиардам долларов, а Украины в 2008 – и вовсе перевалил за 2,4 миллиарда.

Впрочем, и последствия конфликта – для многих хороший повод задуматься. Ведь даже выбив из Беларуси, под угрозой срыва собственных поставок в Европу, столь необходимую ему сумму, «Газпром» в совокупности потерял гораздо больше. Эксперты, отметили – три дня войны обошлись компании в потерю капитализации в 4,5 миллиарда долларов. Именно настолько рухнули ее акции на фондовом рынке. Что же касается потери имиджа надежного поставщика, то, по мнению тех же экспертов, эти убытки монополисту только еще предстоит подсчитать.

Юрий Юм, журналист, врач, член Петровской академии наук и искусств, член профессионального союза писателей России:

– 22 июня. 1941 – начало Великой Отечественной Войны. 2010 – начало газовой войны Россия-Беларусь. Результат предсказуем – симпатий белорусов к нам не прибавится. А это, пожалуй, единственный народ на постсоветском пространстве, который считает нас родственным и для которого мы не «проклятые москали». При этом более чем понятно, что газ – это лишь средство мести Лукашенко за «неуважуху» к Кремлю.

Время новостей:

– Сейчас «Газпром» из «охотника» вдруг стал «дичью», не получив от Минска главного, чего хотели в Кремле и Белом доме – капитуляции по вопросам Таможенного союза. Более того, Александр Лукашенко решил превратиться из должника в кредитора и побить Москву ее же оружием.

Эхо Москвы. Константин Богданов, юрист:

– Немногим ранее Владимир Путин заявил о необходимости создания в Калининградской области постоянного газового хранилища. Но вот незадача, произнесены были эти слова в самый разгар газового кризиса, когда уже ситуация с подачей газа в Беларусь зашла в тупик. Как в таких условиях не согласиться с самым распространённым среди калининградцев мнением, что Кремлю, по большому счету, на проблемы анклава наплевать.

Вот только со счетом у «Газпрома», как показывает практика, как раз проблемы. Беларусь нашла способ полностью погасить 187 миллионов задолженности. Более того, оплата за поставленный в мае газ наша страна осуществила не только в полном объеме, но даже уже по новым ценам.

А вот бухгалтерия газовщиков до сих пор не смогла изыскать в собственных недрах необходимые для окончательного расчета за белорусский углеводородный транзит. Москва перечислила Минску лишь 228, а об остальных до сих пор предпочитает не говорить. Также как замалчивались и предложенные белорусской стороной варианты погашения долга. Последовательно были отвергнуты взаимозачет и рассрочка. А когда белорусская сторона инициировала оплату задолженности оборудованием, последовал и вовсе оскорбительный и обескураживающий ответ. И, что показательно, исходил он вовсе не от «Газпрома».

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

– «Газпром» не может брать ничего другого, ни пироги, ни масло, ни сыр, ни блины, ни что другое не может служить средством платежа.

Официальной Москве от Беларуси в данном конфликте не нужны были не только пироги и блины. И деньги официальной Москве и «Газпрому» от Беларуси тоже не оказались нужны. Иначе бы сработал взаимозачет, по которому наоборот, нам оставался должен «Газпром». Официальной Москве нужна была газово-информационная война. В которой, как выяснилось, по отношению к белорусам можно вести себя так, как ни к кому больше в мире. Попробовали. И блин – хоть и не первый – снова стал комом.

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.