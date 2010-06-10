Эксперты Таможенной тройки обсуждают в Москве изменение ставок ввозных пошлин на отдельные товары

Беларусь рассчитывает, что таможенной тройке удастся сформировать союз без изъятий и ограничений. У сторон – достаточно ресурсов для подписания соглашения. Об этом сегодня заявили в МИД нашей страны.

Работа по созданию Единого таможенного пространства продолжается. И сегодня в Москве эксперты из Беларуси, Казахстана и России обсуждают изменение ставок ввозных пошлин на отдельные товары.

Андрей Савиных, пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Беларусь:

– У сторон имеется достаточно ресурсов для подписания соглашения, которое поможет нам создать полноценный Таможенный союз без изъятий и ограничений. Мы считаем, что необходимо прилагать все усилия для успешного завершения всего процесса. Прежде всего, в интересах всех участников.