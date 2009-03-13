Эксперты стран Содружества собрались в Москве на экономический совет

Спектр обсуждаемых вопросов широк: от стратегии экономического развития до трудовой миграции. В проект плана, первый этап которого рассчитан до 2011 года, включены мероприятия по тесному взаимодействию государств СНГ в энергетике, транспорте, агропромышленном комплексе. При этом особое внимание — повышению конкурентоспособности продукции, внедрению инновационных технологий. В социальной сфере акцент сделан на обеспечение занятости населения и создание новых рабочих мест. Ещё эконом-совет заслушает информацию исполкома СНГ о барьерах во взаимной торговле.