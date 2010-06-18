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Эксперты продолжают работу над формированием законодательной базы Таможенного союза

18 июня 2010 08:39
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Белорусскую делегацию в Санкт-Петербурге возглавляет вице-премьер Андрей Кобяков. Стороны, в частности, обсудят механизм зачисления ввозных таможенных пошлин, взимание косвенных налогов при экспорте и импорте товаров и другие важные моменты взаимодействия в рамках таможенной тройки.Кроме того, в центре внимания экспертов будут вопросы регулирования и корректировки ставок Единого таможенного тарифа в отношении некоторых товаров. Ожидается, что по итогам заседания будет подписан ряд соглашений.
# Экономика

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