Эксперты продолжают работу над формированием законодательной базы Таможенного союза

Белорусскую делегацию в Санкт-Петербурге возглавляет вице-премьер Андрей Кобяков. Стороны, в частности, обсудят механизм зачисления ввозных таможенных пошлин, взимание косвенных налогов при экспорте и импорте товаров и другие важные моменты взаимодействия в рамках таможенной тройки.Кроме того, в центре внимания экспертов будут вопросы регулирования и корректировки ставок Единого таможенного тарифа в отношении некоторых товаров. Ожидается, что по итогам заседания будет подписан ряд соглашений.