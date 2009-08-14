Эксперты: Привлечение в Беларусь инвестиций весьма своевременно

Активная фаза мирового финансового кризиса, по прогнозам аналитиков, закончится уже к концу этого года.

О наиболее эффективных в современных условиях мерах по борьбе с мировым кризисом и противостояниях новым вызовам, говорили сегодня в Минске представители международных организаций, госорганов и независимые эксперты. Как было отмечено, в посткризисный период страны усиливают борьбу за финансовые ресурсы. И активное привлечение в Беларусь инвестиций, весьма своевременно.

– С точки зрения развития инвестиционного климата проделана большая работа. Беларусь уверенно движется по пути привлекательности для инвесторов. И с законодательной, правовой точки зрения сделано очень много. Но нужно сделать ещё больше, чтобы появилась некоторое маркетинговое отношение к инвестору, – считает директор Белорусского экономического исследовательского образовательного центра BEROC Павел ДАНЕЙКО.