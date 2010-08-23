Эксперты подсчитают технологический потенциал Беларуси

В стране активно создается новая отрасль статистики – инновационная. Об этом заявил председатель статкомитета Владимир Зиновский на конференции, посвященной 90-летию белорусской статистики.

Оценка научного, а также информационного поля позволят составить наиболее полную картину технического уровня, в первую очередь наших предприятий. Тем временем специалисты продолжают трудиться над выполнением госзаказа. Уже есть первые оценки летней работы аграрного сектора. Результат уборочной – один из основных индикаторов валового внутреннего продукта страны.

Владимир Зиновский, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

– ВВП уменьшаться не будет. Мы собрали неплохой урожай зерновых культур, что обеспечивает экономическую безопасность страны. Вместе с тем нынешний урожай меньше, чем в прошлом году. Я думаю, что валовая продукция сельского хозяйства, по сравнению с семью месяцами, несколько уменьшиться. Но, неплохие темпы набрала строительная отрасль, промышленность. Поэтому, мне кажется, что ВВП должен сохраниться примерно в тех же рамках, которые есть сегодня.