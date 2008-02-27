Эксперты обсудят перспективы торгово-экономических отношений Беларуси и Сирии

На заседании совместной комиссии стороны намерены рассмотреть вопросы сотрудничества в области промышленности, электроэнергетики, геологии, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, планируется подписать межведомственные документы по взаимодействию в области туризма и стандартизации. Отметим, объем двусторонней торговли между Беларусью и Сирией за 10 лет возрос более чем в 20 раз и достиг почти 47 миллионов долларов.