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Эксперты обсудят перспективы торгово-экономических отношений Беларуси и Сирии

27 февраля 2008 08:35
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На заседании совместной комиссии стороны намерены рассмотреть вопросы сотрудничества в области промышленности, электроэнергетики, геологии, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, планируется подписать межведомственные документы по взаимодействию в области туризма и стандартизации. Отметим, объем двусторонней торговли между Беларусью и Сирией за 10 лет возрос более чем в 20 раз и достиг почти 47 миллионов долларов.
# Экономика # Теракт в Сирии

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