Эксперты не смогли существенно сблизить позиции сторон по вопросам условий поставки российской нефти в Беларусь

Как стало известно от источника, близкого к переговорам, в ходе их очередного раунда, проведенного 6-7 января 2010 в Москве, белорусские и российские эксперты не смогли существенно сблизить позиции сторон по принципиальным вопросам.

В ходе переговоров представителями белорусской стороны предлагались аргументированные компромиссные варианты по всем обсуждаемым позициям. Однако было очевидно, что российские переговорщики не были готовы принимать какие-либо принципиальные решения, руководствуясь исключительно ранее полученными указаниями по переговорной позиции.

В результате сторонами было принято решение взять паузу в переговорах для проведения дополнительных консультаций. При этом белорусская сторона по-прежнему выражает готовность к продолжению переговоров до достижения взаимоприемлемого результата, но исключительно в рамках действующей правовой базы белорусско-российских отношений.