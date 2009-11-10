Эксперты МВФ начинают работать в Минске

Это уже третья обзорная миссия Международного валютного фонда по программе stand-by.

Беларусь рассчитывает, что по итогам этого обзора фонд предоставит стране очередной транш кредита в декабре 2009 года. По словам главы Нацбанка Петра Прокоповича, Национальный банк выполнил все показатели, согласованные с МВФ.

Первый транш кредита – 800 миллионов долларов — Беларусь получила в январе текущего года. Второй поступил в полном объеме в июле — около 680 миллионов. 26 октября республика получила очередные 700 миллионов. В результате общая сумма предоставленных средств - около 2 миллиардов 200 миллионов долларов.

Второй обзор реализации программы stand-by, заключённой между Беларусью и МВФ, завершился в октябре. Эксперты сделали вывод , что в нашей стране налицо значительный прогресс по снижению негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса. Принятые меры позволяют не только минимизировать последствия кризиса, но и существенно повысить эффективность белорусской экономики.