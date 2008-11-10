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Экспертный совет по вопросам применения энергоэффективных технологий создан в Беларуси

10 ноября 2008 08:41
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Новая структура должна повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов с учётом требований Директивы №3 об экономии и бережливости. Совет будет работать над такими приоритетными направлениями, как развитие системы учёта всех видов энергоресурсов, расширение использования местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также внедрение оборудования по использованию вторичных энергоресурсов и создание демонстрационных зон высокой энергоэффективности. Экспертный совет будет действовать на постоянной основе. Его решения подлежат обязательному рассмотрению республиканскими органами госуправления, облисполкомами, Мингорисполкомом и другими организациями.
# Экономика

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