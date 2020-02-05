«Экспертная среда». Региональные драйверы роста обсудили на заседании проекта

Новости Беларуси. 11 центров притяжения. О региональных драйверах роста говорили за круглым столом во время очередного заседания участники проекта «Экспертная среда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом регионе со слабой экономикой определены так называемые центры, которые обладают потенциалом и должны стать локомотивом не только для собственного роста, но и развития прилегающих территорий. Таких в стране определили 11. Это города и районы с численностью населения 80 тысяч человек и более. Как правило, там расположены крупные предприятия, такие как «Белшина» или «Красный пищевик» в Бобруйске. В соседних городах есть проблемы с занятостью, но создавать там крупные производства смысла нет. Зато эти производства, расширяясь, могли бы запустить там небольшие филиалы, рассчитанные на 40-50 сотрудников.

Михаил Русый, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Следующая пятилетка уже должна быть базисом для того, чтобы получить тот темп прироста валового продукта, который необходим для того, чтобы экономика работала хотя бы 103-104 % с темпом роста. Отсюда и заработные платы, объем производства, экспортный потенциал.

Как правило, если создаются предприятия, как минимум 50 % продукции должно быть ориентировано на внешние рынки. Тогда такое предприятие имеет право на жизнь, и казна будет пополняться деньгами. Отсюда будут и социальные проекты вырастать.