Эксперт: Зарегистрировать земельный участок станет проще

Все административные процедуры для физических и юридических лиц будут объединены в единый реестр. Соответствующий закон вступит в силу 12-го мая.

Заявителю не надо будет тратить время на различные документы и инстанции. Достаточно обратиться к специалисту с паспортом и решить вопрос на месте. Таким образом новый документ установит общий порядок отношения госорганов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. Пока же порядок проведения административных процедур можно найти в единой электронной базе законодательства.

– Например вам необходимо зарегистрировать земельный участок. Вы открываете соответственно постановление об этом административном перечне процедур и читаете, что вы с таким-то заявлением приходите в такую-то организацию, приносите такие документы, в какой срок вам должны все сделать. Таким образом, все просто и понятно, – рассказал телеканалу СТВ заместитель министра юстиции Республики Беларусь Игорь ТУШИНСКИЙ.