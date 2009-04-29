Эксперт: я уверен, что звездный час этого автобуса еще не наступил

МАЗ изготовил десятитысячный автобус.

Юбиляр отправится на юг: транспорт передан украинскому дилеру. Хотя мог ездить по дорогам практически любой из европейских стран. Спрос на МАЗовскую продукцию сейчас высокий. Сказывается и снижение себестоимости, и уже традиции белорусского качества. Даже у этой модели 2006 года всё ещё впереди – заверили в отделе продаж. Автобус отличают высокая пассажировместимость при небольших габаритах и соответствие экологическим стандартам.

– Я уверен, что звездный час этого автобуса еще не наступил и потенциал его еще не раскрыт. Перевозчики его еще не знают, щупают. Этот-следующий год ознаменуются ещё большим ростом, – рассказал телеканалу СТВ заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники Александр ХАМИЦЕВИЧ.

– Они соответствуют евростандарту, если можно так сказать. В этом плане мы отдаем большой приоритет МАЗовской пассажирской технике, – рассказал телеканалу СТВ директор ООО «Мазтранссервис» Анатолий ШЕВЕНКО.