Эксперт: все защищают себя от импорта товаров, без которых можно обойтись

Недостатка импортных товаров в связи с временным повышением ввозных пошлин в Беларуси не будет. Об этом сегодня заявили в Таможенном комитете страны.

Напомним, Беларусь ввела сроком на 9 месяцев повышенные ввозные пошлины на некоторые импортные потребительские товары. Это относится к тем изделиям, чьи белорусские аналоги широко известны. Мера это вынужденная и сейчас активно используется экономиками различных стран мира.

Введение повышенных ввозных пошлин – мера временная, однако вынужденная. К слову, активно используемая в нынешнем году во многих мировых экономиках. Подобные шаги – способ удержать экономический баланс.

– Есть простая статистика: если мировой валовой продукт всё то, что производит мир за год, в этом 2009 году, упадет максимум на 2-3%, то мировая торговля упала существенно больше. Это означает одно, что все страны временно на период кризиса вводят протекционистские меры, частично защищают себя от тех импортных товаров, без которых страна может обойтись, – рассказал телеканалу СТВ декан экономического факультета Белгосуниверситета Михаил КОВАЛЁВ.

Даже после повышения белорусские таможенные пошлины остались ниже среднемировых. Они просто были очень низкие, изначально. К тому же доля таможенных платежей в цене многих товаров не очень значительна. Так что озвученное повышение пошлин на 20-25% по-разному отразиться на конечной стоимости изделий. Потому недостатка товаров в связи с временным повышением ввозных пошлин в Беларуси не прогнозируется.

– Пошлины введены в первую очередь на товары, которые выпускаются у нас, качество на товары и цена конкурентно-способные сегодня. И поэтому, я думаю, что каким-то образом на состояние рынка не повлияет, то есть недостатка в этих товарах не будет. Это однозначно, – отметил Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александр ШПИЛЕВСКИЙ.

Повышенные ввозные пошлины на ряд импортных потребительских товаров вводятся сроком на 9 месяцев. Это относится к тому импорту, где белорусские аналоги есть. Например – телевизоры, холодильники, СВЧ-печи, пылесосы, часы, деревянная мебель, изделия из бумаги. Так что у покупателя всё равно остается право выбора. А у торговых точек – возможность более грамотно варьировать торговыми надбавками.

– В условиях сложных, кризисных условиях, это делает любое государство. Защита собственного рынка, это собственно, все понимают. И хорошими собственными товарами мы сможем гордиться, если они есть. А если мы не будем ограничивать импортные товары, то собственные производители, собственно, никогда не сможет развить свои структуры и улучшить товар, – считает генеральный директор совместного предприятия Сергей ГОНЧАРИК.

Сегодня в мире всё чаще звучит такое словосочетание как «товарный патриотизм»: обрати внимание на свой товар, так как это в большом, государственном, масштабе выльется в шанс поддержать экспортно-импортный баланс государства на нужном уровне.

– Белорусское население в год тратит на потребительские товары примерно 30 миллиардов долларов. Из них на шесть миллиардов долларов мы покупаем импортных потребительских товаров. Если нам удастся уменьшить импорт в повседневном потреблении хотя бы на два миллиарда долларов, то у нас станет положительное торговое сальдо, никаких проблем с валютой, с курсообразованием, – считает декан экономического факультета Белгосуниверситета Михаил КОВАЛЁВ.

Гораздо большую опасность представляет сейчас серая торговля в приграничных регионах. Потому ГТК Беларуси сегодня вышел с инициативой снизить норму беспошлинного ввоза товаров. Если ранее эта сумма была в пределах 1000 евро, то сегодня планируется снизить её до 200. Этот серый импорт нередко приобретает угрожающий характер.

Ирина Туркова, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.