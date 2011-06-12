Эксперт: Вопросы регистрации нового инвестора решаются в течение 5 дней. И далее начинается чиновничий беспредел

До сих пор принято считать, что инвестор - это богатый человек, которому некуда девать деньги. Вот он их и вкладывает в недвижимость, активы, акции или заводы. И люди, обладающие свободными, но небольшими, средствами, порой даже не знают, что они тоже могут стать инвесторами.

Аркадий Илюкович, кандидат экономических наук, доцент БГУ:

Одно из направлений инвестиций - это недвижимость. Второе направление - портфельные» инвестиции. То есть приобретение ценных бумаг. Это направление особо возрастает в связи с проводимыми процессами приватизации. Предприятие превращается в Открытое акционерное общество, у него появляются ценные бумаги и акции, которые

представляются на фондовый рынок. Третье направление - инвестиции в ителлектуальную собственность.



В США 17% денежных средств простые обыватели хранят в акциях. Для них - это весьма выгодное капиталовложение. Доходность получается в три раза выше, чем могут предложить банки, если положить свободные сбережения на депозит.



Белорусский рынок является весьма привлекательным для иностранных инвесторов. Кто-то видит в инвесторе богатого волшебника с большим кошельком, а кто-то из руководителей предприятий просто боится потерять «теплое» место и всячески тормозит процесс привлечения инвестиций.



Андрей Дерех, председатель правления инвестиционной компании:

Когда мы начинаем работать с конкретным объектом, достаточно много усилий тратим, чтобы развенчать стереотипы, которые есть, возможно, у руководства предприятия и курирующего министерства.

В основном мы работаем со стратегическими инвесторами, которые получают 51 контрольный пакет на предприятии, выстраивают под себя систему управления, решают проблемы социального характера на предприятии, систему взаимодействия с властями с точки зрения уплаты налогов и приносят новые подходы и технологии в системе управления предприятием и финансового анализа. Поэтому происходит «ломка» сознания предприятия. Мы имеем партнерство в 45 странах мира.



Сегодня в стране около 240 предприятий, которым необходимо найти инвесторов и провести необходимые трансформации на производстве. Помочь белорусским предприятиям привлечь инвестиции на внутреннем и внешнем рынках призваны инвестиционные компании, которые сотрудничают с международными организациями.



Для снятия любых препон на пути инвестора, оперативного решения их проблем, придания системности этой работе в последнее время внесен ряд изменений и дополнений в законодательство. Предоставлены льготные условия, как для начала деятельности, так и для всего процесса реализации инвестиционного проекта. Кроме того, в стране пошли на

создание специализированных структур и институтов, призванных оптимизировать капиталовложения в Беларусь. В частности – Институт инвестиционных агентов.



Главой государства Беларуси поставлена задача выработать четкую систему привлечения инвестиций. Специально было создано Национальное агентство инвестиций и приватизации. Цель перед агентством поставлена четко: оптимизировать все процессы и стать для инвесторов тем «одним окном», которое поможет им осваивать белорусский рынок в нашей стране и выращивать экономический потенциал.



Татьяна Манцевич, заместитель начальника управления государственной политики по привлечению иностранных инвестиций Министерства экономики РБ:

Для государственной политики приоритетов не существует. Мы не можем сказать, что государственные инвестиции в приоритете. Как первый шаг, инвестору можно предложить зайти на сайт www.economy.gov.by и посмотреть предложения инвестиций.



Елена Сушкевич, заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома:

В Минской области создаются равные условия, как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. И любое физическое лицо, которое обратится к нам с предложением инвестировать в какой-то объект, всегда получит поддержку и содействие со стороны Миноблисполкома. У нас очень активно согласуются договоры по вопросам инвестирования и в промышленные, и торгово-логистические объекты, и объекты придорожного сервиса. Участвуют не только частные организации, юридические лица.

Есть физические лица, есть иностранные участники.



Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел РБ:

На мой взгляд, внутренние инвестиции не менее ценные, чем иностранные. Внутренний капитал, который используют в промышленности, никогда «не убежит» из страны. Внутренние ресурсы всегда остаются с нами. В настоящее время проходит процесс глобализации. Мировая экономика превращается в единый рынок. Рынок невозможен без специализации и позиционирования себя в конкретных производственных отраслях. Поэтому нам надо интегрироваться с нашими странами-соседями и глобально в том числе. Прямые иностранные инвестиции позволяют это сделать наиболее эффективно.



Татьяна Манцевич:

Министерством экономики начата работа по опросу организаций с иностранными инвестициями. Иностранные инвесторы, работающие здесь, говорят об эффективности транспортных сетей, о квалифицированных специалистах. Налоговая, таможенная нагрузка остаются по-прежнему в списке минусов. Мы разработали законодательство, которое предлагает инвестору определенный пакет документов, если он заключает с Республикой инвестиционный договор.



Елена Сушкевич:

По оценке рейтинга коммерческих организаций с иностранными инвестициями, ведение бизнеса в Минской области выгодно. У нас тоже сформирован инвестиционный пакет. В настоящее время это около 100 предложений, которые касаются как строительства новых производств, так и действующих уже производств. К нам обращаются инвесторы, получившие информацию при проведении международных форумов, а также ряд инвесторов, посетивших наш сайт. Используя сайт Минэкономики, они посылают свои предложения по созданию того или иного производства. Просят определить зону, где они могут работать, преференции и условия работы. И с каждым серьезным инвестором мы прорабатываем вопросы на уровне встреч, совещаний. Начиная с вопросов регистрации местного или иностранного предприятия, регистрации инвестиционного договора, оформления земельного участка до этапа начала строительства. Все эти вопросы контролируются в районах соответствующими рабочими группами. С каждым инвестором работа ведется

индивидуальная.



Андрей Савиных:

От госорганов требуется еще и формирование общего пространства, куда может обратиться инвестор. Это динамичная, постоянно меняющаяся система, которая должна основываться на конкретных принципах. Это в первую очередь безопасность капитала. Безопасность и защита на правовом уровне - это те требования, которые не должны ставиться под сомнение никогда. Далее - эффективность хозяйствования. Это возможность снизить затраты, эффективные рынки и транспортная инфраструктура. Необходимо создать такие условия, чтобы все эти факторы нормально развивались. Это и называется инвестиционным климатом.

В каждом посольства имеется торгово-экономическая служба, которая занимается пропагандой инвестиционных вложений на территории Беларуси. При этом мы активно организуем различные мероприятия. Например, Дни Республики Беларусь в Италии, Лондонский инвестиционный форум совместно с Министерством экономики и Национальным агентством по привлечению инвестиций, такой же форум прошел и во Франкфурте. В Минске также проходят форумы по инвестициям. Иностранная организация Конференция ООН по торговле и развитию подготовило обзор инвестиционной политики в Беларуси. После мы провели соответствующую презентацию обзора. Это хороший взгляд со стороны.

Можно четко уловить разницу в менталитетах, которая также является препятствием. Белорусские промышленники больше сфокусированы на производстве. Они думают сколько, что и как произвести. Западные бизнесмены мыслят категориями сбыта, финансовых потоков. Есть проекты, по которым сбыт выпущенной продукции нужно обеспечить еще до того, когда выстраивается финансовые модели по строительство того или иного производства.

Необходимо переходить с уровня прямой опеки инвестора на уровень,

когда за нас будут работать законодательство и деловая практика. Нам

нужно заработать деловую репутацию.



Георгий Гриц, заместитель председателя белорусской научно-промышленной

ассоциации, экономист:

Прежде чем определить, какие инвестиции нужны нашей стране, необходимо определиться с моделью экономики, которую мы выстраиваем. У нас есть большой, в том числе - человеческий, потенциал в реальном секторе экономки. Белорусская продукция известна во многих странах. Для того чтобы использовать наработанный потенциал, необходимы стратегические инвестиции. Инвестор приходит со своими технологиями, финансами, знанием рынка, с брэндами. Таким образом, формируется новый технологический передел. В тех иностранных инвестициях, которые приходят в нашу страну, сейчас доминируют финансовые вложения, которые рано или поздно придется отдавать. Это и китайские кредиты, и кредиты МВФ, и российские кредиты. Президент ставит проблему на приобретение стратегических инвестиций.



Александр Ахремчик, глава Администрации свободной экономической зоны «Минск»:

Все экономические зоны у нас развиваются. Почти каждый год добавляются и территория, и новые предприятия. У нас нет ни торговли, ни услуг. Это чистое производство, основанное на новых технологиях. На данный момент у нас 95 предприятий-резидентов. Из них - 40% иностранные. На территории экономической зоны «Минск» заявлено инвестиций более 1 млрд, организовано инвестиций на 430 млн долларов.



С какими проблемами сейчас сталкивается инвестор?



Александр Ахремчик, глава Администрации свободной экономической зоны «Минск»:

Вопросы регистрации нового инвестора, пришедшего в нашу Республику, решаются в течение 5 дней. И далее начинается чиновничий беспредел. Земельный вопрос оформляется в течение полугода, между этим идут различные согласования. Те, кто согласовывал, далее проводят различные экспертизы. Это выливается в 2-3 года. А само строительство производится в течение одного года. Необходимо расширять проектные

институты.



Георгий Гриц:

Сколько бы денег ни было в стране, их все равно мало. Государство ставит в приоритет того инвестора, который больше даст. Если мы хотим получить деньги, чтобы удовлетворить текущие потребности - стабилизировать курс доллара, поднять пенсии и зарплаты, то деньги нужны сиюминутно. Но необходимо думать о завтра. Отсутствие знаний и методологии поиска инвестора является системной проблемой для инвестиционного менеджмента в Беларуси.