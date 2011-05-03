Эксперт: В Беларуси лучше организовать производство комплектующих, чем автомобилей

15 лет в Беларуси не оставляют надежды производить легковушки. В 1997 году удалось под Минском наладить сборку автомобилей-автобусов «Форд». Эти автомобили оказались неконкурентоспособными. Через три года единственный завод в стране по производству легковых авто закрылся.

В 2004 году состоялась вторая попытка выпустить с конвейера белорусский автомобиль - микроавтобусы, грузовые фургоны, специальные авто для МВД, «скорой помощи» и банков. За первый год планировалось собрать тысячу новых «Люблинов», а через год в пять раз больше. Начало многообещающее, а закончилось все по схеме «Форда». Через два года началась сборка «Самандов». Сегодня эти автомобили не находят сбыта. В прошлом году не было продано и 400 авто. По мнению потребителей, модель устаревшая, чего не скажешь о цене.



К лету 2012 года намечена громкая премьера российского автопрома. Первый русский газоэлектрический автомобиль. Пластиковый кузов и минимальное количество деталей под капотом. «Ё-мобиль» вполне мог стать чудом белорусского автопрома. Российское в этом проекте только финансирование - известная персона российского бизнеса Михаил Прохоров. Главный партнер московского олигарха - белорусский бизнесмен Андрей Бирюков. Авторы дизайна ё-мобиля — белорусы. Название бренда придумал Владимир Цеслер. Дизайнер уверен: автомобиль — не роскошь, а потому может иметь двойную окраску. Как зубная щетка и чайник.



Владимир Цеслер, дизайнер:

Главное его достоинство — это сокращение потребления бензина. Частично он будет на газу или бензине. В основе будет генератор. Рано или поздно люди придут к такой покупке.



Заводится ё-мобиль с телефона (ё-фона). В салоне нет коробки передач. Есть одна большая кнопка. Одно нажатие, и ё-мобиль оживает. Правда, прокатиться с ветерком не получится. Максимальная скорость — 120 км/ч. В то, что на чудо-автомобиле удастся проехать хоть какое-то расстояние, верят не все.



Положительных примеров в белорусском автопроме много. Сегодня МАЗ выпускает около 250 модификаций автомобилей. Гордость белорусского автопрома знают в 40 странах. За дизайн, функциональность и качество получают награды на международных выставках. Но производство легковых авто в стенах МАЗа пока не планируется.



Вадим Овсянкин, ведущий программы «Автопанорама», корреспондент газеты «Ведомости» и член жюри европейского конкурса «Автомобиль года»:

Нужен ли Беларуси свой автомобиль? В России мощность позволяет производить более 2,5 млн автомобилей. Большая проблема с комплектующими. Может, нам здесь в Беларуси будет правильнее организовать производство комплектующих деталей. Чем плохо, если Беларусь купит автомобиль в России, панель приборов, обшивка, рычаги подвески у которой будут сделаны здесь? У России нет комплектующих, а потенциал производства большой. Мне кажется, этим надо воспользоваться.



Сергей Михневич, директор крупного автомобильного дилера:

Не надо строить иллюзий, что российские автомобили иностранных брендов будут дешевле тех, которые производятся за границей Таможенного союза. Говорить, что все «б/ушки» превратятся в новые, сегодня тоже наивно. Автомобильный рынок будет формироваться за счет российских автопроизводств. Но, по моему мнению, не больше 15-20%. 80% все равно придется завозить по импорту.

Теперь гражданин может по договорной цене отдать автоцентру автомобиль и с доплатой купить новый или подержанный. Сегодня имеется возможность автоцентрам продавать технику бывшего употребления в Россию, скупая у граждан. Мы будем в каком-то роде экспортерами, за валюту продавая технику.