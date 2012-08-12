Эксперт: В Беларуси больше внедряется энергоэффективного жилья, чем в других странах СНГ

Новости Беларуси. 12 августа в Беларуси отмечают день строителя. Cтроительный комплекс Беларуси способен возводить до 10 млн.кв.м жилья в год. Накануне профессионального праздника лучшие в своем деле получили награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ничкасов, Министр строительства и архитектуры Республики Беларусь:

Совсем недавно мы мечтали о том, чтобы возвести 3-4 млн м.кв., а в 2011 ввели 5,5. Нам необходимо перейти на автоматизированные системы управления строительными процессами, нам нужно перейти на совершенно новый уровень подготовки к строительству и возведения технически сложных объектов, для того, чтобы наша страна получила достойное экономическое развитие.

При этом с каждым годом увеличивается доля жилья энергоэффективного формата. Белорусы готовятся к возведению атомной электростанции, увеличивают экспорт строительных услуг и постоянно совершенствуют технологии.

Сергей Терехов, заведующий отделом энергоэффективных технологий в строительстве Института жилища-НИПТИС:

Во внедрении новых энергосберегающих технологий, особенно в массовом жилищном строительстве, мы лидируем в СНГ. И мы активно делимся своим опытом с Казахстаном, с Российской Федерацией – помогаем им осваивать эти технологии.

Николай Бурнос, председатель совета директоров ООО «Полимерстрой» (Санкт-Петербург):

Белорусские строительные материалы пользуются очень хорошим спросом на российском рынке. Также популярна продукция архитекторов. И, взаимно с российской стороны, метал, инвесторы. Это взаимосвязь, которую нужно расширять.