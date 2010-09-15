Эксперт: Отмена монополии нацоператора на внешний канал без возможности передавать информацию другим операторам будет неполной

Сегодня телекоммуникационная отрасль страны живет по Закону «Об электросвязи», принятому еще в 2005 году. Ожидается, что со вступлением в действие нового закона О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «Об электросвязи» национальный оператор связи «Белтелеком» потеряет монополию на пропуск международного трафика и присоединение к зарубежным сетям электросвязи.

Cегодня государственный монополист является точкой, через которую проходят все внутренние соединения абонентов различных сетей как мобильной связи, так и интернет-операторов. Напрямую гонять трафик между собой операторам запрещено.

Именно в этом моменте специалисты видят весьма проблемный для развития рынка аспект. Дело в том, что отмена монополии национального оператора на внешний канал, которая могла бы стать серьезным сигнальным «маячком» для крупных иностранных инвесторов, без возможности передавать информацию другим операторам выглядит неполной.

Специалисты уверены: потенциальным инвесторам выгодно создание в Беларуси альтернативного оператора внешнего доступа. Это достаточно окупаемый проект, и многие компании, в том числе и иностранные, не прочь вложить в него немалые средства, пишет газета “Рэспубліка”.