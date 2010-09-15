Эксперт: Отмена монополии нацоператора на внешний канал без возможности передавать информацию другим операторам будет неполной

Cегодня государственный монополист является точкой, через которую проходят все внутренние соединения абонентов различных сетей как мобильной связи, так и интернет-операторов. Напрямую гонять трафик между собой операторам запрещено.
Именно в этом моменте специалисты видят весьма проблемный для развития рынка аспект. Дело в том, что отмена монополии национального оператора на внешний канал, которая могла бы стать серьезным сигнальным «маячком» для крупных иностранных инвесторов, без возможности передавать информацию другим операторам выглядит неполной.
Специалисты уверены: потенциальным инвесторам выгодно создание в Беларуси альтернативного оператора внешнего доступа. Это достаточно окупаемый проект, и многие компании, в том числе и иностранные, не прочь вложить в него немалые средства, пишет газета “Рэспубліка”.