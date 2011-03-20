Эксперт: Население не всегда может адекватно оценить происходящие процессы из-за не очень высокого уровня финансовой грамотности

Ставка рефинансирования прибавила 1,5% и поднялась до 12%. Эксперты говорят о естественном процессе инфляции. Не последнюю роль сыграл рост мировых цен на энергоносители и продукты питания.

Валерий Полховский, независимый эксперт, финансовый аналитик:

То, что белорусы предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте, банковский сектор не устраивает. Он предлагает более высокие проценты по рублевым депозитам. С одной стороны вклад будет обладать более высокой доходностью, с другой стороны население опасается ненадежности.

Когда нет экономических проблем, население конвертирует иностранную валюту в белорусские рубли и хранит их в банке. Как только возникает проблема – начинается обратный процесс. Население не всегда может адекватно оценить происходящие процессы из-за не очень высокого уровня финансовой грамотности.

Национальный банк принял меры по урегулированию валютного рынка. Миссия Международного валютного фонда предложила провести Беларуси макроэкономическую корректировку. Намекали, что нам желательно провести девальвацию. Но девальвация Беларуси ни какого эффекта не даст.

В 2009 году провели одномоментную 20-процентную девальвацию. С того момента курс национальной валюты ослаб приблизительно на 5%. Виток девальвации вызовет ряд макроэкономических проблем. В первую очередь – высокий уровень инфляции. Особенно – на импортные товары. Это создаст ажиотажный спрос на валюту. МВФ предложил Беларуси ограничить совокупный внутренний спрос. Т.е. он предложил уменьшить дефицит бюджета.

Вкладчики при ставке рефинансирования в 12% имеют возможность получать более высокий процент по рублевым депозитам. Это, возможно, привлечет вкладчиков с иностранной валюты в белорусскую.

Национальный банк понимает: чтобы избавиться от проблемы долгосрочного баланса в перспективе, нужно провести структуризацию экономики. В краткосрочной перспективе он обладает инструментами преодоления дефицита валюты. Прежде всего, он имеет золотовалютные резервы. По оценкам они составляют около 4 млрд. долларов.

Национальный банк может осуществить и внешние займы. Мы обратились в ЕврАзЭС с просьбой предоставить нам из Антикризисного фонда 2 млрд. дол.. Россия предложила 1 млрд. долларов. Эти средства могут быть использованы для погашения дефицита валютных средств. Мы можем провести приватизацию ряда крупных предприятий для того, чтобы после рассчитываться с долгами в долгосрочной перспективе.