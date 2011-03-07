Эксперт НАН: В Финляндии более 60% ВВП – это малый и средний бизнес. Это пример для Беларуси

Директива № 4 от 31 декабря 2010 г. "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь".

В гостях в студии программы «Правда» вице-председатель Минского союза предпринимателей Виталий Федорович Брагинец, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации по инновационной инвестиционной политике, кандидат экономических наук Георгий Васильевич Гриц, заведующий отделом комплексных и социально-экономических исследований Института экономики Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук Сергей Юрьевич Солодовников.

Виталий Брагинец:

Во всех разделах этой Директивы №4 5-6 пунктов содержат те предложения, которые нами вносились. В целом мы удовлетворены этим результатом. Хотя, многие интересные предложения, к которым государство сегодня готово, не были приняты. Возможно, в силу не достижения согласия по редакции. Иногда, чисто технический момент может стать препятствием для того, чтобы некое предложение появилось в тексте документа.

Георгий Гриц:

Директива №4 – это указ программного характера. В этом его плюс и минус. Минус в том, что сегодня многие ищут сиюминутную выгоду: что-то упростить, что-то упразднить, уменьшить количество налогов. У этой Директивы другая функция, другая миссия. Директива №4 говорит, что государство надеется и ждет взаимовыгодного сотрудничества. Бизнес и государство повернулись друг к другу лицом.

Та структура экономики, которая досталась нам от постсоветского периода, уже не может поддерживать темп развития государства. Надо переходить на новые инновационные пути развития. Без личной инициативы этот процесс не реализуем.

Сергей Солодовников:

В ряде моментов Директива носит и сиюминутный характер. Директива №4, прямого указания Президента, сразу влияет на мышление наших чиновников. Чего больше всего боятся предприниматели в Беларуси? Уголовной ответственности.

Прорывной момент – изменение отношения к доходам граждан. Сейчас не должно быть «уравниловки» в заплате. Сейчас любой предприниматель (и государственный менеджер) может платить столько работнику, сколько тот реально заработал. Не упираться в тарифную сетку, в разряды и прочее. Мы теперь можем уменьшать количество неэффективных работников. Почему есть необходимость развития малого бизнеса? Малый бизнес – это «самозанятость». «Самозанятость» – это доходы домашних хозяйств и рост внутреннего спроса. Первое – это снятие ограничений на доходы домашних хозяйств от личного труда. Второй аспект связан с недвижимостью. Не секрет, что Беларуси по существу отсутствуют фондовые рынки и рынки ценных бумаг. В других странах: вывешиваются котировки, любое предприятие развивается по рыночным законам и выставляет акции. Если ты добросовестно арендовал имущество, ты можешь его выкупить. Формируются арендные отношения. Формируются конкурентная среда, и государственные предприятия будут вынуждены переходить в эту конкурентную среду. Они становятся конкурентами.

Виталий Брагинец:

Все люди разные, и соответственно, в государственной службе люди разные: есть поборники либерализации, изменения, развития, эволюции. Есть противники этого процесса, те, кто не способен измениться - государство должно очиститься от этих людей. Им не место в соответствующих государственных органах, которые касаются развития предпринимательства и бизнеса. Им необходимо практиковаться в любой другой области, но быть удаленными от предпринимательства и бизнеса для того, чтобы не тормозить процесс реализации этой Директивы. Бизнес готов формулировать положения нормативных актов, готовить эти проекты, участвовать в группах, в теле-, радиопередачах, взаимодействовать в любом формате в любое время.

Георгий Гриц:

Очень серьезная тема - роль чиновников в выполнении тех или иных нормативных актов Директивы. Государство не надо ассоциировать с чиновником. Чиновник не может быть партнером бизнеса. Это нанятый работник. Он получает зарплату за счет налогов, которые приносит бизнес. Он должен обслуживать бизнес. Партнером бизнеса может быть государство как таковое. Государственно-частное партнерство. Есть крупный бизнес, который действительно является очень важным для Беларуси, потому что у нас экспортно-ориентированная экономика. Не может индивидуальный предприниматель и предприниматель малого бизнеса конкурировать с транснациональными компаниями. Должна быть одновесовая категория. Государственно-частное партнерство поднимает вопрос, как помочь белорусскому бизнесу выйти в формат крупного товарного производства. Риски государство должно взять на себя. Риски возврата кредита, риски рефинансирования. Президент в конце года сказал: есть десятки-сотни бизнесменов, которые могут нести ответственность, в том числе – социальную, перед своими работниками. Всего лишь 5% населения способны принимать на себя инициативу, нести ответственность. Каждый гражданин, который хочет заняться бизнесом, должен нести ответственность не только перед собой, а перед работниками, которых он будет нанимать.

Сергей Солодовников:

В Финляндии более 60% ВВП – это малый и средний бизнес. Это пример для Беларуси. Не стоит бояться, что здесь предприятия захватят иностранные «буржуи». Это маловероятная ситуация. Малый и средний бизнес нуждается не только в защите государства, но и зависит от крупного бизнеса.

Виталий Брагинец:

Не нужно бояться, что сейчас выстроятся очереди в регистрирующих органах. Будет очень хорошо, если в этом году зарегистрируют 1 миллион бизнесов. Это будет просто замечательно. Важно, чтобы развивался средний бизнес. Только при развитии микрофорумов в нашем государстве может быть социальная стабильность.

Георгий Гриц:

Ожидания не должны быть сиюминутными. Приказом министра экономики создана рабочая группа из предпринимателей, и представитель БНПА возглавляет эту группу.

Виталий Брагинец:

Процесс принятия законов должен быть более динамичным. Парламент должен быстрее рассматривать, либо нагрузка ложиться на Главу государства. Это принятие указов и декретов.

Павел Кореневский:

Какие следующие шаги необходимо сделать Минэкономики, Парламенту, для того, чтобы эта Директива работала?

Сергей Солодовников:

Сейчас речь идет не о шагах, а о скорости. Если мы начнем говорить, что это произойдет через год, два, три, - ожидания общества изменятся. В Беларуси очень сильное доверие к Главе государства как к гаранту и Конституции, и этих революционных преобразований. Необходимо подтвердить этот документ революционной формой принятия соответствующих законов, которые лежат в его рамках.