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Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?

15 октября 2017 20:53
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Новости Беларуси. Эх, яблочко! Цены на него подорожали вдвое. Не настолько, чтобы употребить слово «кусаются», но все равно неприятно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Случилось это не только на белорусских рынках, но и в государствах – традиционных экспортерах популярного фрукта.

Эксперты говорят, что год неурожайный. Климат ни причем, технологии тоже. Впрочем, худа без добра не бывает. Заготовителям яблоки несут в этом году как никогда много. Спасибо выросшей цене. Вот такая двойственность.

Яблоки на снегу – это символ бесхозяйственности или все-таки огромного урожая, который собрать не под силу? И чем зарубежный фрукт отличается на вкус от родного?

В разгаре фруктовая уборочная, плоды 2017 года уже выживают с прилавков своих прошлогодних предшественников. А тем временем, Всемирная ассоциация производителей яблок и груш констатирует: год крайне неурожайный.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-1

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Мы решили изучить не яблочный прогноз в зоне рискового земледелия и «от саженца до покупателя» вывести свою формулу ценообразования. Разберем на дольки и доберемся до сердцевины вопроса.

Вглядываясь в золото осенних пейзажей, Галина Филипповна тоскливо вспоминает яблочный аромат прошлого сезона.

Пустоцвет сада пенсионерки компенсируется стратегическим запасом в погребе. С прошлого года закаток сока и повидла хватит еще и на пятилетку. А вот за свежими витаминами для гастрономического разнообразия можно податься и в магазин.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-4

Галина Короткевич:
Надо мне килограмм яблок, я беру и даже не смотрю на цены.

А тем временем, во фруктовом миксе этого сезона яблоко сродни заморских ингредиентов. Не только по соседству на полках, но и рядом в ценовом выражении с эквадорскими бананами и молдавским виноградом -- наливные белорусские. По цене – словно «молодильное».

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-7

Алла Сергеева, начальник сектора заготовок и реализации плодовоовощной продукции Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Торговые организации применяют торговые надбавки от 10 до 30%. Могут и больше. Регулирование у нас отменено, предельных отпускных и розничных цен не существует. Предельных торговых надбавок тоже нет.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-9

По сравнению с прошлым годом, яблоки подорожали почти в 2 раза. И в этой финансовой задаче – не одно слагаемое.

Яблоко давно стало брендом Польши фруктовой. Плоды соседей круглый год расширяют и белорусский ассортимент овощных отделов. Высокий спрос и существенное снижение производства уже заметно влияют на формирование цен в Польше. Польские садоводы отгружают фрукты почти в 3 раза дороже, чем в конце сентября прошлого года. Таким образом, фрукты-иностранцы задают «дурной тон» в яблочных реалиях белорусского рынка.

Вооружившись лупой и иными спецсредствами, Елена Вербило уверенно направляется в магазин. Сегодня она не рядовой покупатель, а народный контролер.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-12

Елена Вербило, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения профсоюзов:
Я анализирую яблоки, картофель, овощи, фрукты, которые здесь имеются, и вношу данные по максимальной и минимальной цене.

Профсоюзные работники Беларуси каждый месяц заходят в магазины, чтобы проанализировать цены почти на 100 позиций.

Елена Вербило:
Повышения я пока не наблюдаю. Цена варьируется от 1,20 и где-то до 4 (но надо сказать, что это яблоки не нашего отечественного производителя).

Яблочный рай близь столицы. Сады агрокомбината «Ждановичи» – одни из самых больших в области. Здесь выращивается больше 25 сортов белорусской и иностранной селекции. Урожай в этом году, откровенно говоря, не рекордный, но и ветки не пустуют.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-15

Александр Болдисов, начальник цеха садоводства агрокомбината «Ждановичи»:
Меньше урожай, чем в прошлом году, и у нас. По всей Европе было много повреждений от низких температур, солнечных ожогов. А в некоторых местах были очень сильные заморозки.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-17

Хоть все, что касается финансовых расчетов, сродни коммерческой тайны, нам же удалось с некоторыми неизвестными все же примерно подсчитать, сколько стоит вырастить яблоко.

Закладка сада – процесс не из дешевых – современный селекционный саженец стоит около 5 рублей.

Александр Болдисов:
Разумеется, это производство затратное. Очень большие затраты на шпалеру. Очень большие средства приходится закладывать на защиту от вредителей и болезней.

И здесь все яблочные расходы делятся на количество урожая. А это величина переменная. Вот и получается, коль фруктов меньше, себестоимость в этом году больше.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-20

Виктор Делец, начальник службы хранения и переработки агрокомбината «Ждановичи»:
Отпускная цена – 1 рубль 32 копейки. Это розничная цена. Второй сорт яблок немножко дешевле.

Первый сорт яблок мы отгружаем, работаем с нашими гипермаркетами. Цены выросли в пределах 30%.

В 16 современных холодильных камерах уже под заключением яблочный запас. Сохраниться, благодаря современным технологиям, витамин может и до июня.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-23

Но дорог фрукт по весне, когда складские запасы истощаются. Тогда и начинается несезонный ценовой подъем. Месяц хранения килограмма яблока обходится в около 3 копейки. То есть, грубо говоря, к апрелю яблоки могут подорожать от себестоимости еще на 18 копеек.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-25

В институте плодоводства развеивают миф о том, что яблоко в этом году будет в дефиците.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-27

Зоя Козловская, заведующая отделом селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:
В этом году очень многие приусадебные сады и старой посадки (50-70-х гг.) действительно остались без урожая. Как правило, это сады те, за которыми, во-первых, недостаточный агротехнический уход, только в тех садах, где нет современных сортов яблони.

Хоть Беларусь и считается зоной рискового земледелия, где погода вмешивается в планы аграриев, ученые пытаются обуздать стихию новыми технологиями. В нашей стране выведено 37 сортов белорусской селекции. Есть здесь и топ яблонь, которые гарантированно перенесут даже суровую и ветреную зиму, устоят перед самой распространенной и опасной болезнью сада – паршой – и порадуют сладостью плодов даже при пасмурном лете.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-30

Зоя Козловская:
Наши торговые сети не очень охотно с белорусскими производителями сотрудничают, особенно с учреждениями государственной собственности. Почему? Во-первых, цена ниже на яблоко, особенно по прошлому году. Значит, надбавка ниже. Им выгодней купить в Польше, Молдове. Но это правда! А потом с нашими производителями они почему-то не рассчитываются сразу, всегда задержка с оплатой.

На торговых полках отечественный плод конкурирует с импортным. Мы решили провести свой эксперимент: отличат ли покупатели иностранца от земляка и кому отдадут предпочтение?

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-33

Покупатель:
Это, наверное, с Польши, а это – наше, белорусское.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-35

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Вы перепутали. Вот это, из Нидерландов, дороже в 2 раза.

Покупатель:
Я предполагаю, потому что везти дорого.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-38

Покупатели:
По вкусу наши лучше, они естественнее.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-40

Я белорусское купила бы, потому что, думаю, оно более свежее, и кожа у него ничем не защищена.

Вот она – настоящая реклама «Купляйце беларускае!» и реальный выбор покупателя. Без всяких предубеждений, родное яблоко во вкусе! Да и ценовое первенство пока за белорусским фруктом. В среднем, цены от 1,5 до 2,5 рублей, что в 2 раза дешевле польских и голландских. А производители и заготовители, тем временем, уверяют, что яблочных запасов хватит, ведь каждый белорус съедает в год около 70 килограмм яблок.

Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?-43

# Экономика # Фотофакт # Урожай

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