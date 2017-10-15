Эксперимент СТВ: покупатель сможет отличить белорусское яблоко от польского или голландского?
Новости Беларуси. Эх, яблочко! Цены на него подорожали вдвое. Не настолько, чтобы употребить слово «кусаются», но все равно неприятно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Случилось это не только на белорусских рынках, но и в государствах – традиционных экспортерах популярного фрукта.
Эксперты говорят, что год неурожайный. Климат ни причем, технологии тоже. Впрочем, худа без добра не бывает. Заготовителям яблоки несут в этом году как никогда много. Спасибо выросшей цене. Вот такая двойственность.
Яблоки на снегу – это символ бесхозяйственности или все-таки огромного урожая, который собрать не под силу? И чем зарубежный фрукт отличается на вкус от родного?
В разгаре фруктовая уборочная, плоды 2017 года уже выживают с прилавков своих прошлогодних предшественников. А тем временем, Всемирная ассоциация производителей яблок и груш констатирует: год крайне неурожайный.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Мы решили изучить не яблочный прогноз в зоне рискового земледелия и «от саженца до покупателя» вывести свою формулу ценообразования. Разберем на дольки и доберемся до сердцевины вопроса.
Вглядываясь в золото осенних пейзажей, Галина Филипповна тоскливо вспоминает яблочный аромат прошлого сезона.
Пустоцвет сада пенсионерки компенсируется стратегическим запасом в погребе. С прошлого года закаток сока и повидла хватит еще и на пятилетку. А вот за свежими витаминами для гастрономического разнообразия можно податься и в магазин.
Галина Короткевич:
Надо мне килограмм яблок, я беру и даже не смотрю на цены.
А тем временем, во фруктовом миксе этого сезона яблоко сродни заморских ингредиентов. Не только по соседству на полках, но и рядом в ценовом выражении с эквадорскими бананами и молдавским виноградом -- наливные белорусские. По цене – словно «молодильное».
Алла Сергеева, начальник сектора заготовок и реализации плодовоовощной продукции Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Торговые организации применяют торговые надбавки от 10 до 30%. Могут и больше. Регулирование у нас отменено, предельных отпускных и розничных цен не существует. Предельных торговых надбавок тоже нет.
По сравнению с прошлым годом, яблоки подорожали почти в 2 раза. И в этой финансовой задаче – не одно слагаемое.
Яблоко давно стало брендом Польши фруктовой. Плоды соседей круглый год расширяют и белорусский ассортимент овощных отделов. Высокий спрос и существенное снижение производства уже заметно влияют на формирование цен в Польше. Польские садоводы отгружают фрукты почти в 3 раза дороже, чем в конце сентября прошлого года. Таким образом, фрукты-иностранцы задают «дурной тон» в яблочных реалиях белорусского рынка.
Вооружившись лупой и иными спецсредствами, Елена Вербило уверенно направляется в магазин. Сегодня она не рядовой покупатель, а народный контролер.
Елена Вербило, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения профсоюзов:
Я анализирую яблоки, картофель, овощи, фрукты, которые здесь имеются, и вношу данные по максимальной и минимальной цене.
Профсоюзные работники Беларуси каждый месяц заходят в магазины, чтобы проанализировать цены почти на 100 позиций.
Елена Вербило:
Повышения я пока не наблюдаю. Цена варьируется от 1,20 и где-то до 4 (но надо сказать, что это яблоки не нашего отечественного производителя).
Яблочный рай близь столицы. Сады агрокомбината «Ждановичи» – одни из самых больших в области. Здесь выращивается больше 25 сортов белорусской и иностранной селекции. Урожай в этом году, откровенно говоря, не рекордный, но и ветки не пустуют.
Александр Болдисов, начальник цеха садоводства агрокомбината «Ждановичи»:
Меньше урожай, чем в прошлом году, и у нас. По всей Европе было много повреждений от низких температур, солнечных ожогов. А в некоторых местах были очень сильные заморозки.
Хоть все, что касается финансовых расчетов, сродни коммерческой тайны, нам же удалось с некоторыми неизвестными все же примерно подсчитать, сколько стоит вырастить яблоко.
Закладка сада – процесс не из дешевых – современный селекционный саженец стоит около 5 рублей.
Александр Болдисов:
Разумеется, это производство затратное. Очень большие затраты на шпалеру. Очень большие средства приходится закладывать на защиту от вредителей и болезней.
И здесь все яблочные расходы делятся на количество урожая. А это величина переменная. Вот и получается, коль фруктов меньше, себестоимость в этом году больше.
Виктор Делец, начальник службы хранения и переработки агрокомбината «Ждановичи»:
Отпускная цена – 1 рубль 32 копейки. Это розничная цена. Второй сорт яблок немножко дешевле.
Первый сорт яблок мы отгружаем, работаем с нашими гипермаркетами. Цены выросли в пределах 30%.
В 16 современных холодильных камерах уже под заключением яблочный запас. Сохраниться, благодаря современным технологиям, витамин может и до июня.
Но дорог фрукт по весне, когда складские запасы истощаются. Тогда и начинается несезонный ценовой подъем. Месяц хранения килограмма яблока обходится в около 3 копейки. То есть, грубо говоря, к апрелю яблоки могут подорожать от себестоимости еще на 18 копеек.
В институте плодоводства развеивают миф о том, что яблоко в этом году будет в дефиците.
Зоя Козловская, заведующая отделом селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:
В этом году очень многие приусадебные сады и старой посадки (50-70-х гг.) действительно остались без урожая. Как правило, это сады те, за которыми, во-первых, недостаточный агротехнический уход, только в тех садах, где нет современных сортов яблони.
Хоть Беларусь и считается зоной рискового земледелия, где погода вмешивается в планы аграриев, ученые пытаются обуздать стихию новыми технологиями. В нашей стране выведено 37 сортов белорусской селекции. Есть здесь и топ яблонь, которые гарантированно перенесут даже суровую и ветреную зиму, устоят перед самой распространенной и опасной болезнью сада – паршой – и порадуют сладостью плодов даже при пасмурном лете.
Зоя Козловская:
Наши торговые сети не очень охотно с белорусскими производителями сотрудничают, особенно с учреждениями государственной собственности. Почему? Во-первых, цена ниже на яблоко, особенно по прошлому году. Значит, надбавка ниже. Им выгодней купить в Польше, Молдове. Но это правда! А потом с нашими производителями они почему-то не рассчитываются сразу, всегда задержка с оплатой.
На торговых полках отечественный плод конкурирует с импортным. Мы решили провести свой эксперимент: отличат ли покупатели иностранца от земляка и кому отдадут предпочтение?
Покупатель:
Это, наверное, с Польши, а это – наше, белорусское.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Вы перепутали. Вот это, из Нидерландов, дороже в 2 раза.
Покупатель:
Я предполагаю, потому что везти дорого.
Покупатели:
По вкусу наши лучше, они естественнее.
Я белорусское купила бы, потому что, думаю, оно более свежее, и кожа у него ничем не защищена.
Вот она – настоящая реклама «Купляйце беларускае!» и реальный выбор покупателя. Без всяких предубеждений, родное яблоко во вкусе! Да и ценовое первенство пока за белорусским фруктом. В среднем, цены от 1,5 до 2,5 рублей, что в 2 раза дешевле польских и голландских. А производители и заготовители, тем временем, уверяют, что яблочных запасов хватит, ведь каждый белорус съедает в год около 70 килограмм яблок.