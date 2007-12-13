Эксперимент по передаче заброшенных зданий бизнесменам продолжается

Недвижимость стоимостью в 35 тысяч белорусских рублей - именно в такую сумму может обойтись пустующее помещение любому предпринимателю, пожелавшему вдохнуть жизнь в пустые стены.

Согласно указу Президента, такие помещения могут быть проданы всего за одну базовую величину. Осваивать пустующие здания бывшего военного аэродрома в Быхове начали уже давно. Сначала это была социальная сфера: так появились школа

искусств, лицей и ряд других объектов. Потом пришли предприниматели крупного и среднего звена. Организовали производство. Теперь настала очередь малого бизнеса.

900 квадратных метров недвижимости за одну базовую величину для Веры

Богачёвой как подарок судьбы. В двухэтажке бывшего полкового клуба она будет выращивать грибы вешенки. Такой бизнес - семейный, потому и работа спорится. За месяц успели и помещения подготовить, и окна на первом этаже поставить.

Действовать быстро вынуждают ещё и условия передачи здания. Оно должно

полностью изменить облик. Ремонт, благоустройство территории, новые рабочие места - это уже в первый год работы. В последующие два предприятие должно стать рентабельным. Справятся с задачей предприниматели -помещение станет их собственностью. Нет - здание вновь перейдёт государству.

Энтузиастов-предпринимателей становится всё больше. Аукционы по продажам зданий проводятся в Быхове ежемесячно. В планах и предприятия переработки, и лесопроизводство. Так что территория военного городка имеет все шансы стать своего рода промышленной зоной. В Быхове это называют грамотной конверсией.