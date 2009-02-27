Экономия и рациональность – станут главными принципами работы с финансами в белорусской столице

Как заявлено на заседании Мингорисполкома, город намерен сэкономить почти пятую часть запланированного на этот год бюджета. Столичные власти вводят также ежемесячную практику жёсткого контроля за рациональным использованием средств.

Город планирует сэкономить почти 20 процентов всех средств. Тем не менее, свою социальную направленность бюджет сохранит. Это значит, что финансирование, к примеру, здравоохранения и образования, значительно сокращено не будет.

Повсеместная экономия – во времена мирового кризиса тема актуальная. И неспроста повышенный интерес к столице – сегодня здесь основные финансовые потоки. Впервые на заседании исполкома присутствует и глава Комитета госконтроля, ведь Минск – пример остальным регионам. Бюджет этого года уже называют одним из самых непростых за все годы. И главный тон обсуждения – во всех сферах постараться нужно сэкономить, ровно, как и заработать.

Социальных программ экономия не коснётся. Финансисты обещают, что резкого сокращения финансирования не почувствуют и на объектах образования, и здравоохранения. Но деньги выделят только для самого необходимого. Анализ расходов прошлого года показал, что иногда стоит повременить с покупкой в школы картин, чтобы потратить деньги, скажем, на учебники.

Экономить город планирует и за счёт импортозамещения. В частности, если есть выбор, то приобретать более дешёвое равносильное по качеству сырьё или уже готовые продукты. Вновь прозвучал пример с засильем импортных соков в магазинах, когда хватает и своих. И надо казать, что подход к потреблению больше именно белорусского относиться ко всем отраслям. Это и экономия валюты и поддержка отечественного производителя. В свою очередь столичные власти намерены помочь предприятиям, к примеру, снижением ставки земельного налога. Предложение будет рассмотрено в марте депутатами Мингорсовета.

В прошлом году удалось зарезервировать на непредвиденные расходы почти 240 миллиардов белорусских рублей. Все они пойдут на выполнение задуманных программ нынешнего года.

