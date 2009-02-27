Экономия и рациональность – станут главными принципами работы с финансами в белорусской столице

Город планирует сэкономить почти 20 процентов всех средств. Тем не менее, свою социальную направленность бюджет сохранит. Это значит, что финансирование, к примеру, здравоохранения и образования, значительно сокращено не будет.
Повсеместная экономия – во времена мирового кризиса тема актуальная. И неспроста повышенный интерес к столице – сегодня здесь основные финансовые потоки. Впервые на заседании исполкома присутствует и глава Комитета госконтроля, ведь Минск – пример остальным регионам. Бюджет этого года уже называют одним из самых непростых за все годы. И главный тон обсуждения – во всех сферах постараться нужно сэкономить, ровно, как и заработать.
Социальных программ экономия не коснётся. Финансисты обещают, что резкого сокращения финансирования не почувствуют и на объектах образования, и здравоохранения. Но деньги выделят только для самого необходимого. Анализ расходов прошлого года показал, что иногда стоит повременить с покупкой в школы картин, чтобы потратить деньги, скажем, на учебники.
Экономить город планирует и за счёт импортозамещения. В частности, если есть выбор, то приобретать более дешёвое равносильное по качеству сырьё или уже готовые продукты. Вновь прозвучал пример с засильем импортных соков в магазинах, когда хватает и своих. И надо казать, что подход к потреблению больше именно белорусского относиться ко всем отраслям. Это и экономия валюты и поддержка отечественного производителя. В свою очередь столичные власти намерены помочь предприятиям, к примеру, снижением ставки земельного налога. Предложение будет рассмотрено в марте депутатами Мингорсовета.
В прошлом году удалось зарезервировать на непредвиденные расходы почти 240 миллиардов белорусских рублей. Все они пойдут на выполнение задуманных программ нынешнего года.