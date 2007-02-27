Экономия и бережливость - залог энергетической безопасности государства

Проект третьей Директивы главы государства, которая направлена на снятие зависимости страны от недостатка собственных энергоресурсов, рассмотрело белорусское Правительство.

В документе сформулированы десять целей и задач, которые ставят экономию на первое место в социально-экономическом развитии Беларуси. В частности, предусматривается снизить энергоемкость ВВП к 2010 году не менее чем на 31%, а уже к 2015 году - не менее чем наполовину к уровню 2005-го. Планируется также создание государственной нефтяной компании и заключение долгосрочных контрактов на поставки энергоресурсов. Свои дополнения в проект Директивы внесли все министерства и ведомства страны.

Одна из самых глобальных целей нового документа - экономия газа, тепла, воды и электроэнергии в системе ЖКХ страны. В частности, предусматривается полное оснащение жилого фонда приборами учета. Будет также продолжаться тепловая модернизация жилых домов, а к 2012 году четверть электро- и теплоэнергии должна производиться за счет местных видов топлива. Техническое переоснащение и модернизация будет осуществляться за счет внедрения сберегающих технологий. Предлагается преобразовать котельные в мини-ТЭЦ и переоснастить перерабатывающие предприятия АПК.