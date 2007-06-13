Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства

Директива под таким названием будет принята в Беларуси. Проект документа уже рассмотрел Президент страны. Это будет третья Директива в стране.

Две предыдущие были посвящены другим немаловажным аспектам жизнедеятельности граждан Беларуси: безопасности и дисциплине и дебюрократизации.

Наиболее актуальной задачей для отечественной экономики на современном этапе стала необходимость широкого внедрения энергосберегающих технологий. В Директиве номер №3 прописаны основные меры, которые обеспечат энергобезопасность и энергонезависимость страны. В частности, предполагается снижение энергоемкости ВВП не менее чем на треть к 2010 году.

Среди способов повышения энергетической независимости Беларуси в Директиве обозначены: диверсификация поставок в страну нефти, природного газа, электроэнергии, угля и ядерного топлива. Подготовка Директивы обусловлена не только новой схемой экономических взаимоотношений с Россией, но и мировыми тенденциями.

Директива №3 призвана превратить экономию и бережливость в фактор экономического развития. В стратегическом документе прописаны меры по техническому переоснащению и модернизации производств за счет внедрения энергосберегающих технологий. В частности, преобразование котельных в мини-ТЭЦ, переоснащение перерабатывающих предприятий АПК. Особое внимание - расходованию газа, тепла, воды, электроэнергии в ЖКХ.