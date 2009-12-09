Экономисты составили «десятку» ключевых предсказаний на 2010 год

Основное предсказание – экономический рост в США обгонит европейский и японский показатели.

По оценкам главного экономиста IHS Global Insight Наримана Бехравеша, мировой ВВП в следующем году вырастет на 2,8%. Хотя если сравнить это с двухпроцентным падением в уходящем году, прогнозируемый показатель представляется неплохим. В 2010 году большинство развивающихся рынков, прежде всего в Азии, как ожидается, обойдут по темпам роста развитые экономики.

Бехравеш считает, что оздоровление в США начнется медленно и на протяжении большей части следующего года будет колебаться в районе 2-2,5%. Потребительские расходы вырастут только на 1,8%, а это значит, что более сильного подъема ВВП ожидать не приходится. Одним из важнейших факторов, тормозящих расходы домашних хозяйств, будет рост безработицы — примерно до 10,5% в первом квартале.

Оздоровление в Европе пойдет еще более медленными темпами. Бехравеш предполагает, что экономики еврозоны и Великобритании вырастут соответственно на 0,9% и 0,8%. А Исландия, Ирландия и Испания продолжат испытывать на себе негативные последствия финансового кризиса и пузырей на рынке жилья. Их экономики в следующем году ждет дальнейшее сокращение.

IHS Global Insight прогнозирует, что темпы оздоровления во всех быстрорастущих экономиках, за исключением европейских, превысят аналогичные показатели в США, Европе и Японии. Азиатские страны без учета Страны восходящего солнца (прогнозируемый рост ВВП Японии + 1,4%) будут в авангарде и продемонстрируют увеличение валового внутреннего продукта на 7,1%. В Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке рост составит 3–4%, пишет NEWSru.com.