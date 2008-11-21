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Экономисты с мировым именем обсудят в Минске инновационные процессы

21 ноября 2008 08:52
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В числе спикеров Международной конференции – известный консультант по глобальной стратегии ведения бизнеса Рован Гибсон. И впервые в Беларуси выступит бизнес-гуру мирового уровня профессор из Франции Чан Ким – руководитель кафедры стратегического менеджмента одной из лучших бизнес-школ мира. Чан Ким входит в пятерку лучших мыслителей мира. Его бизнес-бестселлер "Стратегия голубого океана" был переведен на 30 языков. Подходы и инструменты, описанные в этой книге уже успешно внедряют более 100 компаний во всем мире. В Минске Чан Ким представит свой взгляд на ведение дел в условиях постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры.
# Экономика

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