Экономист: Пошлины снизятся. Но минимум через три года, а, скорее всего, через пять лет

Больше недели белорусы живут в условиях повышенных пошлин на подержанные иномарки. Времени купить авто по старым ставкам было предостаточно. Только за последние полгода в страну ввезено четверть миллиона машин. Столько раньше не завозили даже за год. Таких запасов, видимо, хватит надолго.

Впрочем, и пошлины на нынешнем уровне, едином с Россией, тоже могут продержаться не вечно. Как уверяют специалисты, вновь упасть они смогут уже через несколько лет. Это одно из следствий вступления России в ВТО. Пока же Москва пытается найти общий язык с Всемирной торговой организацией, в Беларуси думают над открытием собственной сборки легковых автомобилей.

Его серебристая обновка едва не оказалась на вес золота. Узнав о грядущем повышении пошлин, Антон так хотел сделать выгодную покупку, что действовать начал сразу на максимальных оборотах.

Антон Филанович, автолюбитель:

Из-за этого я даже две машины поменял.

За рулем новой «ласточки» Антон прикидывает: ни одному из его друзей пошлины не смогли подрезать крылья. Кто-то одолжил, кто-то подкопил – так или иначе, выехали на старых ценах.

Антон Филанович, автолюбитель:

Я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то не успел. Кто хотел, тот успел.

За счет того, что большинство автолюбителей успели ввезти машины до повышения пошлин, рост в Беларуси произошел другой – статистический. За первые 6 месяцев этого года в страну въехало более 250 тысяч легковушек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Полудень, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Это своеобразный рекорд не только полугодия, но и года. Ввоза такого количества не было.

Станислав Соловей, старший инспектор управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

Число операций по снятию и постановке на учет значительно увеличилось.

Сотрудники этих подразделений работали по отдельному графику в напряженном режиме. Но, судя по всему, все, кто хотел поставить автомобиль на учет, были предупреждены заранее и успели это сделать.

Успели или нет, в любом случае, пошлины в их новом варианте вряд ли порадовали автолюбителей-белорусов. Ведь теперь за растаможку машины нужно выложить едва ли не столько, сколько за сам автомобиль. На это обстоятельство на недавней пресс-конференции обратил внимание и глава государства. Александр Лукашенко дал четко понять: покупка легковушек для белорусов должна остаться доступной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Многим же людям это надо для семьи. Автомобиль – это важно. Найдем выход из этой ситуации. И наши люди ущербными, в плане приобретения автомобилей, не будут.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Что дает Таможенный союз Республике Беларусь? Во-первых, это рынок сбыта. 10 миллионов и 170 миллионов – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Кандидат экономических наук Георгий Гриц уверен: не так страшны пошлины, как их малюют. Да, автомобили стали дороже, но ведь членство в Таможенном союзе дает Беларуси возможность получать газ из России дешевле, чем, к примеру, его покупает Украина, да и пресловутые молочно-сахарные войны в условиях экономического единства априори становятся незаконными.

Еще во всей этой политике есть пусть и теоретически, но очень позитивная перспектива. В случае, если Россия наконец вступит в ВТО.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Как говорит Дмитрий Медведев, в этом году Россия обязательно вступит. Если не в этом, так в следующем. Эти сегодня-завтра длятся уже пять лет.

Пошлины снизятся. Но где-то минимум через три года, а, скорее всего, через пять лет.

Тем временем, сами россияне решили не ждать обещанного, а попросту ехать за машинами в Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сэкономить несколько тысяч долларов – неплохой вариант и для этих молодых людей, и для друзей Андрея Гандылёва.

Андрей Гандылёв, автолюбитель:

Здесь получается дешевле, за счет этого они подбирают себе неплохие варианты. Машины свежее, без пробега по российским дорогам, которые немного хуже наших.

Белорусов-покупателей на рынке практически нет. Кто хотел – тот пригнал. Но продавцы, как, к примеру, Игорь, дело не сворачивают и не впадают в панику. Просто сейчас основная ставка на соседей. И этот акцент позволяет бизнесменам остаться в выигрыше.

Игорь, автолюбитель:

А что унывать? Надо работать, жить.

Ее заберут однозначно. Сложнее не будет. Наоборот будет легче, рынок будет больше.

Кстати, цены на рынке пока поднимали единицы. И Игорь признается, что последует их примеру где-то через месяц.

Игорь, автолюбитель:

Все равно, те, что пригнали, 90% не в хорошем состоянии, будут разбиваться. Людям нужны будут машины – попробуйте привезите оттуда.

Геннадий Тарибо, директор Центрального автомобильного рынка Минска:

У нас на авторынке цены стоят, машины продаются по тем же ценам, что и до 1 числа. Стоил он 25 тысяч, он и сегодня стоит 25 тысяч.

Алексей Кричмар, директор компании-официального импортера автомобилей:

Стоимость данных автомобилей начинается от 15 тысяч евро.

Тем временем, для автосалонов увеличение пошлин – только плюс. Пока, да и в ближайшие месяцы, здесь, конечно, не ожидают очередей из покупателей. Но надеются, что белорусы все же просчитают: между новым и б/у авто в цене уже не будет такой пропасти.

Алексей Кричмар, директор компании-официального импортера автомобилей:

Разница между стоимостью нового автомобиля и б/ушного из Европы настолько ничтожна, что целесообразнее приобретать новый. Так как с приобретением человек получает гарантию качества, обслуживание, поддержку завода-изготовителя.

А в салоне российских машин ни плюсов, ни минусов нововведений пока не прочувствовали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Говорить об изменениях спроса можно лишь, когда пройдет время после автомобильно-приграничного бума. Но здесь уверяют, что цены не изменились и не сдвинутся ни на рубль.

Елена Касач, начальник отдела по продажам автосалона:

Например, эта машина 71 миллион стоила до 1 июля и стоит так же сейчас.

Михаил Высоцкий, генеральный конструктор по автомобильной технике Республики Беларусь:

Эта пятилетка должна коренным образом изменить облик нашего автомобилестроения.

Он уже не единожды менял историю и, кажется, готов это сделать еще не раз. Михаил Высоцкий, в свое время создавший отечественную школу конструирования большегрузов, уверен: в выпуске легковушек пришел час Беларуси. Для тех, кто не верит, у легендарного конструктора – тяжеловесный аргумент. Ведь сделали же почти 50-метровый автопоезд, который маневрирует не хуже малолитражного авто.

Михаил Степанович не мечтает, а почти обещает: еще несколько лет – и белорусы смогут если не забыть, то меньше зависеть от таможенных пошлин на авто. Производства есть, специалисты тоже.

На первых порах создания белорусской легковушки поделиться опытом готовы иностранные профи. А дальше, размышляет Высоцкий, дело пойдет на повышенных скоростях.

Скептиков пока, конечно, много. Но ведь в белорусский автобус когда-то тоже не верил почти никто.

Михаил Высоцкий, генеральный конструктор по автомобильной технике Республики Беларусь:

Если не веришь, нельзя заниматься. Автобусы значительно сложнее было делать, чем эти легковушки.