Экономим время и деньги в воздухе!

Национальная авиакомпания "Белавиа" в перспективе намерена полностью перейти на самолеты "Боинг" и CRG.

Презентация состоялась 23 февраля в Минске. До конца этого года компания планирует вывести из эксплуатации самолеты Ту-134 и Ан-24, и приобрести пять воздушных машин CRG. Их закупка - важное для гражданской авиации событие.

Использование этой техники значительно сокращает время полёта и увеличивает частоту рейсов. Причём, стоимость билетов на новый региональный самолет не будет высокой. Эксплуатация воздушного судна будет окупаться за счёт значительной экономии топлива. Его расход здесь сокращён в три раза.