Экономику Латвии спасают, забивая скот по канонам ислама и иудаизма

До сих пор скот в Латвии можно было забивать только предварительно оглушив: по версии законодателя, чтобы животное не мучилось.

Принятые в срочном порядке поправки позволяют производить эту операцию в соответствии с мусульманскими и иудаистскими религиозными канонами. Авторы законопроекта - несколько правых депутатов - особо и не скрывали, что лоббируют интересы конкретных предприятий. Однако пользоваться благами теперь сможет каждый желающий предприниматель.

«Решение депутатов - подарок не только мне, но и всем отраслевым компаниям в Латвии: теперь открывается огромный рынок сбыта в странах Скандинавии и Западной Европе», - прокомментировал решение председатель правления мясоперерабатывающей компании Viesuli Нормунд Тейцанс. По его словам, предприятие находится на грани банкротства, и без поправок работу пришлось бы остановить через два месяца: «Потребление падает, на нас висят кредиты, сбывать товар некуда. А теперь в ближайшее время мы сможем начать экспорт мяса в Швецию. Примерно 50 тонн в месяц, потом, возможно, еще больше».

Русскоязычная оппозиция Сейма, программы которой декларируют защиту интересов нацменьшинств, проголосовала против права мусульман и евреев на приготовление еды способом, которого требует их религия.

«Этот закон продлит мучения животного, обречет его на пытки! Это аморально, а аморальщины и так в нашем государстве достаточно. Тем более что закон был принят по заказу двух крупных бизнесменов. И они собираются продавать мясо в Швецию!» - объяснил решение фракции ЗаПЧЕЛ ее глава Яков Плинер. И добавил: «Экономику Латвии мучением животных не спасти!»

Между тем Европарламент, который принимает по возможности гуманные решения, уже постановил, что право человека на религию выше прав животных, сообщает Newsru.com.