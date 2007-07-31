Экономика страны стабильно развивается

Этот факт особо отметил 31 июля глава правительства Сергей Сидорский на заседании Совета министров, где рассматривались итоги социально-экономического развития в первом полугодии.

Экономика страны по-прежнему стабильна, несмотря на ухудшение условий поставки энергоносителей. Правительство констатировало и стабильность на валютном рынке, и контроль над инфляционными процессами. Между тем, одной из основных проблем остается отрицательное сальдо внешней торговли.

Формула экономического успеха сегодня проста: продай больше - купи меньше. Отечественный Кабинет министров расписал на бумаге математические формулы. Правда, чтобы реализовать это в жизнь, придется потратить гораздо больше усилий: необходимо помнить про энергоэффективность и энергосбережение и опираться на прорывные технологии и техническое перевооружение.

Весь Кабинет Министров в сборе. Губернаторы, руководители министерств и ведомств занимают места часа на два-три. Так массово они собираются два раза в год, когда подводят итоги социально-экономического развития страны за 6 месяцев. Премьер настроен по-деловому - после вчерашних переговоров с российским коллегой Михаилом Фрадковым.

Товары, услуги, товарооборот и сальдо - по популярности слова, занимающие первое место на таких заседаниях. Экспорт товаров за 6 месяцев в стране вырос на 15%. Но даже этим ростом не удалось перекрыть отрицательное торговое сальдо. И оно по-прежнему остается одной из основных проблем внешнеэкономического формата. Когда на трибуну поднялся 1-ый вице-премьер Владимир Семашко, то сразу заговорил о том, как исправить ситуацию. Предлагал разные пути - потому в отведенные полчаса не уложился. Особо отметил важность работы белорусских субъектов хозяйствования на новых рынках - Венесуэле, Иране и Объединенных Арабских Эмиратах.

Мощным стимулом для роста объемов экспорта товаров должно стать развитие товаропроводящей сети. Белорусские производители должны более активно использовать современные механизмы реализации своей продукции и более активно участвовать в биржевых торгах. Кроме того, большое значение нынче приобретают торгово-логистические терминалы. Что особенно актуально для белорусских товаров в России.

Экономика страны продолжает стабильно расти. Этот факт особо отметили на заседании Совмина. И это несмотря на ухудшение условий поставки энергоносителей. По данным Минэкономики, прирост ВВП по итогам 6 месяцев составил более 8%. Этот показатель оказался даже выше прогноза. При этом энергоемкость снижена более чем на 14%.

