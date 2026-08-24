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Экономика стран ЕС страдает от последствий засухи, но Беларуси такое точно не грозит!

24 августа 2026 18:00
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Где в Беларуси нарушен водный баланс? Чем это чревато для рек? Как сохранить водные объекты страны?

Эти вопросы эксперты обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Экономика стран ЕС страдает от последствий засухи, но Беларуси такое точно не грозит!-2

Светлана Кондратенко, замдиректора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси:
Сейчас весь мир озабочен влиянием климатических изменений, влиянием засухи на дефицит продовольствия, которое ожидается в мире. Есть мнения и оценки, что это связано с влиянием феномена Эль-Нинио, но тем не менее есть страны, которые подвержены и уже страдают от неблагоприятных, экстремальных погодных явлений.

Это, в первую очередь, страны Юго-Восточной Азии, страны Африки, Азии и даже ЕС. Мы видим, что потенциал сельского хозяйства в этих регионах сокращается. В Республике Беларусь совершенно невозможна ситуация, мы уже неоднократно с вами об этом говорили, когда может наступить дефицит продовольственных ресурсов.

Мы ведь полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания, десятью продуктами питания, из которых складывается в республике продовольственная безопасность, за исключением, например, экзотических фруктов и рыбы. Это те направления, по которым у нас еще есть солидные резервы. 

Вместе с тем наша страна как активный субъект мирового рынка продовольствия, который не только обеспечивает продовольственными товарами 110 стран в мире, который выстраивает сегодня кооперационные агропродовольственные цепочки и который решает сегодня конкретно проблемы продовольственной безопасности на площадках СНГ, ШОС, БРИКС. Конечно же, мы будем принимать участие в научно-технологическом обеспечении решения этой проблемы.

Белорусские фермеры на четверть увеличили земельные угодья.

# Продукты питания # НАН Беларуси # Сельское хозяйство

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