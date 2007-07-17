В Мингорисполкоме обсудили бюджет Минска на 2008 год.

Депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики проинформировали об итогах социально-экономического развития города.



Экономика столицы развивается успешно, и это дало возможность увеличить бюджет города на 300 млрд. рублей. Также сегодня в мэрии было акцентировано внимание жилищной проблеме.



"Принято решение Исполкома по финансовой помощи строительным организациям, мы видим, что без развития мощностей мы ничего не сделаем, поэтому выносится на сессию Горисполкома очередная программа по развитию строительного комплекса, в котором предусматриваем и финансовые и кадровые вопросы иной поддержки", - сообщил председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Евгений Вовла.

Тем временем Мингорисполкомом было наложено 126 взысканий за завышение цен. По результатам проведенных проверок общая сумма экономических санкций, примененных к предприятиям и организациям столицы за нарушение ценового законодательства, составила 600 миллионов рублей. Чаще всего ревизоры сталкивались с завышением себестоимости продукции, трудовых и материальных затрат при формировании себестоимости, а также с неправильным применением торговых и оптовых надбавок.