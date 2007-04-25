Экономика Беларуси выдержала испытание новыми ценами на энергоносители

24 апреля в Совмине рассмотрели итоги работы народно-хозяйственного комплекса в первом квартале. Внутренний валовой продукт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 8%. Небольшое отставание от прогнозных показателей должно быть ликвидировано по итогам полугодия. Ситуация на валютном рынке Беларуси стабильна, все социальные задачи решаются в полном объеме. Это главные признаки адаптации экономики к новым ценам на энергоносители. В то же время работа концернов "Белнефтехим" и "Белгоспищепром" оставляет желать лучшего. Задание по поставкам нефти на переработку не выполнено в полном объеме, а пищевые предприятия допустили снижение объемов производства.