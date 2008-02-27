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Экономика Беларуси в прошлом году выдержала давление извне

27 февраля 2008 11:46
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Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов на заседании коллегии ведомства. 2007 год был непростым для страны. Коренным образом изменились условия в торговле с Россией. Цены на газ выросли вдвое, были введены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, на поставки отдельных товаров на российский рынок введены ограничения. Кроме того, Беларусь лишили тарифных преференций в торговле с Евросоюзом. А США ввели санкции в отношении концерна "Белнефтехим". Таким образом, необоснованные политические претензии сменили на экономические барьеры. Но негативные последствия для экономики страны удалось минимизировать благодаря своевременно принятым мерам.
# Экономика

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