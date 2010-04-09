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Экономика Беларуси в первом квартале 2010 года сохранила положительные тенденции развития

09 апреля 2010 11:49
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ВВП – в пределах плана, а инфляция – ниже прогноза. Об этом сообщил сегодня министр экономики.

В Овальном зале Дома правительства Николай Снопков представил депутатам ряд Декретов Президента по активизации инвестиционной деятельности в малых городах и селах. По мнению главы Минэкономики, сегодняшняя ситуация позволяет Беларуси не думать о дополнительных заимствованиях у международных организаций. В частности, пока не обсуждается вторая программа с Международным валютным фондом.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:
– В принципе, положительные тренды есть, экономика Беларуси сейчас развивается достаточно спокойно положительно, это, в том числе, связано с еврофондами. Заемными средствами нужно пользоваться аккуратно, в том случае, когда они действительно стране нужны.

# Экономика

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